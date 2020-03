Dustin Johnson ne sera pas aux J.O.

Le golfeur américain Dustin Johnson a décidé de passer son tour et ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Le gérant de l’athlète, David Winkle, a confirmé la nouvelle au quotidien «USA Today», lundi.

«Dustin a vraiment réfléchi à sa participation aux Olympiques et nous avons fait une liste des pour et des contre», a-t-il dit.

«C’est une question de préférences et de priorités, a poursuivi Winkle. Même s’il serait honoré d’être un athlète olympique, les séries de la Coupe FedEx sont aussi très importantes pour lui. Ayant eu quelques parties serrées en éliminatoires, il veut vraiment remporter un sacre avant la fin de sa carrière.

«Il estime également qu’il ne se donnerait pas les meilleures chances de réaliser cela s’il ajoutait un long voyage à l’international.»

Les Américains seront représentés par quatre golfeurs à Tokyo et ceux-ci sont choisis en fonction du classement mondial. Johnson occupe le troisième échelon, et ce, derrière Brooks Koepka et Justin Thomas. Le détenteur de la quatrième place est Patrick Cantlay.

Il est cependant très probable que Koepka imite Johnson, lui qui a déjà affirmé que les Olympiques étaient moins importants que les tournois majeurs de la PGA et les séries de la Coupe FedEx.

Webb Simpson et Patrick Reed sont les joueurs se trouvant aux cinquième et sixième rangs du classement chez les représentants de l’Oncle Sam. Un certain Tiger Woods pointe son nez au septième échelon.