De la frustration en Floride

Les Panthers de la Floride ont suffisamment de talent pour aspirer légitimement aux séries, mais l’équipe, qui vient de perdre cinq de ses six derniers matchs, n’apparaît pas en voie d’atteindre son objectif.

Et ça, ça en fait grogner plusieurs à Sunrise, à commencer par le directeur général Dale Tallon.

«Nous avions de grandes attentes, vous savez, on a une bonne équipe», a indiqué le Québécois, lorsque rencontré à Boca Raton en marge de la rencontre des DG de la LNH, lundi.

«Oui, on donne beaucoup de chances de marquer, mais on compte beaucoup de buts aussi, c’est le genre d’équipe qu’on est, a-t-il poursuivi. On est une équipe excitante à voir jouer et en même temps, c’est frustrant. Mais on s’améliore dans l’aspect défensif et on adhère de plus en plus au système de Joel (Quenneville, entraîneur des Panthers), il faut du temps. C’est ce que c’est, il faut y voir.»

Le club dépense beaucoup, le public n’est pas au rendez-vous (encore une fois), et qui plus est, il y aurait peut-être de la bisbille au sein de la haute direction de l’équipe.

