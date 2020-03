Craig Anderson veut profiter du moment

Ayant été l’objet de quelques rumeurs à l’approche de la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH), le gardien des Sénateurs d’Ottawa Craig Anderson n’a finalement pas changé d’adresse. Il en est d’ailleurs très heureux.

Âgé de 38 ans, le vétéran porte les couleurs de la formation de la capitale nationale depuis le 18 février 2011, lorsqu’il a été acquis de l’Avalanche du Colorado. S’il a œuvré comme gardien numéro 1 du club pendant la majeure partie de ce séjour, il est maintenant impliqué cette année dans un ménage à trois, avec Marcus Hogberg et Anders Nilsson.

Disputant par ailleurs la dernière campagne de son contrat, l’Américain souhaitait malgré tout demeurer avec les Sénateurs.

«J’aurais été triste de partir, a dit Anderson lundi, au quotidien "Ottawa Sun". Ça aurait été une journée très émotive si j’avais dû partir. J’ai beaucoup de liens ici. Je sais que c’est le bon endroit pour moi.»

«J’ai passé tellement d’années ici. [J’ai une bonne] relation avec la communauté et avec l’organisation. J’aime ça ici.»

Un jour à la fois

Anderson savait déjà avant même le début de la campagne qu’il allait devoir partager son temps de jeu avec Hogberg et Nilsson. Il a toutefois accepté cette nouvelle réalité tout en continuant d’exercer un rôle de meneur au sein de la formation.

«C’est de cette façon que le cycle fonctionne, a-t-il analysé. Je savais en amorçant la saison ce qu’on attendait de moi et que je devais me battre pour du temps de jeu. Le plus important était de pousser [Hogberg et Nilsson à se surpasser]. J’ai beaucoup d’expérience, mais que puis-je leur transmettre?»

Voulant maintenant profiter de chaque instant d’ici la fin de la saison, Anderson refuse pour le moment de s’attarder à l’avenir.

«Par le passé, j'approchais de la fin de la campagne, je me disais: "bon, il y aura d’autres saisons". Mais tu finis par manquer d’"autres saisons". Pour les 16 derniers matchs, je veux simplement profiter des partisans, de la communauté et de mes coéquipiers. Quand ce sera terminé, nous verrons ce qui arrivera.»