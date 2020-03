Les meilleurs échanges sont souvent ceux qu'on ne fait pas...

À l’approche de la date limite des transactions, ils étaient plusieurs à souhaiter que Marc Bergevin se départisse de Tomas Tatar et de Jeff Petry. Avec raison, ils voyaient en eux les atouts les plus intéressants du directeur général du Canadien. Or, samedi soir, ils ont été, avec Charlie Lindgren, les principaux artisans de la victoire du Tricolore.

Auteur du but gagnant, Petry a très certainement mieux dormi au terme de ce match que la nuit précédant la fermeture du marché des échanges.

«Il y a toujours des discussions et tu ne connais pas toujours la vérité, a indiqué le défenseur. Quand j’ai su que je restais ici, j’étais soulagé. C’est stressant de penser à la possibilité d’être échangé, de savoir que tu peux être parti en un clin d’œil.»

Claude Julien en est un autre qui devait être soulagé de savoir que le défenseur américain terminerait la saison à Montréal.

Lors de deux des trois dernières rencontres, Petry est le joueur qu’il a envoyé le plus souvent sur la patinoire. Il a passé 24 min 7 s sur la surface de jeu contre les Canucks et il a joué pendant 25 min 35 s face aux Hurricanes.

Quant à la victoire de samedi, elle a sans aucun doute permis à l’entraîneur-chef de dormir plus paisiblement.

Avec le quatrième but de sa carrière en prolongation, Petry a rejoint P.K. Subban au sommet de la colonne des défenseurs ayant inscrit le plus de buts en prolongation en saison régulière dans l’uniforme du Canadien.

La constance de Tatar

Pour ce faire, il a accepté le superbe relais de Tatar. Le Slovaque a participé à trois buts des Montréalais, portant à 61 son total de points pour la saison. Un sommet personnel venant éclipser ses 58 de l’hiver précédent.

La veille, l’attaquant de 29 ans avait, lui aussi, évoqué son soulagement de demeurer avec le Canadien.

«Je suis réellement tombé en amour avec cette ville», avait-il soutenu.

«Je me sens comme à la maison ici et jouer au sein du premier trio, ça aide beaucoup», a-t-il ajouté, samedi.

On peut le comprendre.

Depuis son arrivée avec le Canadien, il est le meilleur pointeur de l’équipe. Ses 119 points sont trois de mieux que les 116 de Max Domi, son plus proche poursuivant. De quoi faire oublier son passage éclair avec les Golden Knights de Vegas.

«Il est constant. Il se présente match après match. Il est passionné, il a de bonnes mains et il est capable de marquer de gros buts», a vanté Phillip Danault, l’un de ses deux fidèles compagnons de trio.

Danault a vu juste. En deux ans à Montréal, ses cinq buts gagnants le placent au deuxième rang derrière les sept de Petry.