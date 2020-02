Un gala «historique» pour le public de Québec

Les amateurs de boxe de Québec risquent d’en avoir pour leur argent, le 28 mars prochain, alors qu’Artur Beterbiev et Oscar Rivas monteront dans le ring au Centre Vidéotron.

Beterbiev, champion WBC et IBF des mi-lourds, se mesurera au Chinois Fanlong Meng dans un combat évidemment très significatif pour la suite de la carrière du Russe.

«On n’a jamais eu un champion unifié au Québec, c'est la première fois qu'on défend des titres au Québec, c'est historique», a indiqué l’entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay, lorsque rencontré par Dave Morissette au Centre Bell en marge du match des Canadiens.

«J'ai très hâte, je me prépare bien et je veux donner de la bonne boxe», a indiqué le champion, qui était aussi sur place, tout comme Rivas.

Ce dernier, pour sa part, disputera un premier combat depuis sa défaite de l’été contre l’Anglais Dillian Whyte. Rivas demeure très bien classé et espère toujours obtenir un combat de championnat du monde dans un proche avenir. Surtout, il est très heureux d’avoir de nouveau la chance de boxer devant le public de sa province d’adoption.

«On attend le "Kaboom" que tout le monde connaît», a-t-il indiqué à Dave.

«Je me sens comme chez moi, c'est plus excitant, a-t-il ajouté. J'aime que le monde crie mon nom, j'aime me battre à Québec.»