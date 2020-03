Toews et Crawford se lèvent!

Le capitaine des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews a joué son rôle de leader à la perfection, samedi soir, aidant son équipe à l’emporter 3 à 2 face aux Panthers de la Floride à l’issue des tirs de barrage.

Ayant obtenu un but et une mention d’aide en temps réglementaire, Toews a également touché la cible en fusillade pour guider les siens vers la victoire. Son coéquipier Patrick Kane est celui qui a officiellement inscrit le but décisif en fusillade.

De son côté, le gardien québécois Corey Crawford a effectué 38 arrêts durant le match avant de stopper Frank Vatrano et Mike Hoffman lors de l’ultime étape.

Hoffman a néanmoins terminé le match avec un but et une mention d’aide. Il a notamment alimenté le Québécois Mike Matheson, qui a créé l’égalité en fin de troisième période.

Malgré la défaite, les Panthers ont ajouté un précieux point au classement, eux qui luttent pour une participation aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Un 45e but pour Auston Matthews

À Toronto, le prolifique attaquant des Maple Leafs Auston Matthews a inscrit son 45e filet de la saison dans une victoire de 4 à 2 face aux Canucks de Vancouver.

David Pastrnak, des Bruins de Boston, est le seul à le devancer à travers la Ligue nationale de hockey avec ses 47 buts.

Au-delà de Matthews, les Leafs ont aussi profité d’une première réalisation cette saison pour le défenseur Martin Marincin au tout début de la troisième période pour se diriger vers le gain.

Le gardien Frederik Andersen a repoussé 25 des 27 rondelles dirigées vers lui pour aider les Maple Leafs à l’emporter. Avec ce gain, Toronto conforte sa position au troisième rang de la section Atlantique avec 78 points en 66 matchs.

Course aux séries

Les Maple Leafs de Toronto ont accru à cinq points leur avance en troisième position de la section Atlantique en raison de leur victoire et de la défaite en tirs de barrage des Panthers. Pour leur part, les Hurricanes, grâce à leur point récolté contre le Canadien, s’approchent à un point des Blue Jackets et de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.

À surveiller dimanche

Les Flyers veulent conserver leur place en séries face aux Rangers, qui tentent d’ailleurs de se glisser parmi les équipes repêchées. Tout juste devant le Canadien au classement, les Panthers tentent aussi de s’approcher, recevant les Flames. Columbus voudra aussi une victoire à la maison, face aux Canucks, pour rester dans la course.

Les matchs à surveiller :

Philadelphie c. New York (R), 12h

Floride c. Calgary, 16h

Columbus c. Vancouver, 19h