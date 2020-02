Laurent Dubreuil marque l'histoire

(Sportcom) – Laurent Dubreuil a écrit une page d’histoire, samedi, en remportant la médaille d’argent au cumulatif des Championnats du monde sprint de patinage de vitesse longue piste disputés à Hamar, en Norvège. Il a ainsi fait son entrée dans un groupe sélect, devenant le quatrième Canadien seulement à monter sur le podium lors de cet événement.

Jeremy Wotherspoon, Mike Ireland et Gaétan Boucher sont les autres représentants de l'unifolié à avoir réussi cet exploit par le passé.

«Ç’a été toute une fin de semaine! Être vice-champion du monde, c’est quelque chose quand même! a déclaré Dubreuil. Le niveau était vraiment relevé et ç’a m’a pris des courses exceptionnelles. J’étais dominant et ça ne m’était jamais arrivé de patiner aussi bien et aussi vite!»

Le Québécois a terminé à 0,47 seconde du Japonais Tatsuya Shinhama. Le Sud-Coréen Min Kyu Cha (+1,92 seconde) a pour sa part pris le troisième rang.

Après avoir fini deuxième du 500 m remporté par Shinhama samedi matin, Dubreuil accusait 0,79 seconde de retard sur son rival japonais avec une épreuve à compléter. Il a finalement terminé deuxième du 1000 m, obtenant son troisième podium du week-end et confirmant celui au cumulatif.

«J’avais connu une belle fin de semaine aux mondiaux de Salt Lake City il y a deux semaines et je me sentais encore mieux sur la glace en arrivant ici. Ça m’a surpris, mais je m’attendais à bien faire et à connaître du succès», a admis l’athlète de 27 ans.

La nuit de vendredi à samedi a été de courte durée pour tous les compétiteurs, ce qui a ajouté un peu de nervosité au Lévisien, qui souhaitait poursuivre sa lancée de vendredi et conserver le deuxième rang. «J’ai dormi un maximum de 6 heures et dans une telle situation, j’étais stressé avant le 500 m de ce matin. Je savais que je pouvais faire une autre bonne performance et ça m’a bien positionné au cumulatif avant la dernière course. Sans faire de grosses erreurs, j’allais garder ma deuxième place.»

Occupant le 17e rang à l’issue de la première journée d’activités, David La Rue n’a pas pris part aux deux dernières courses de ces Championnats du monde Sprint. Le natif de Saint-Lambert a dû se retirer en raison d’une blessure à un adducteur et s’est finalement classé 27e. Pour sa part, Valérie Maltais pointe au 15e échelon après deux épreuves aux Championnats du monde toutes distances, également disputés à Hamar. Samedi, la patineuse de Saguenay a terminé 17e au 500 m et 15e au 3000 m. Ses deux derniers départs (1500 m et 5000 m) auront lieu dimanche.

Savourer cet exploit

Ralenti par les blessures, Laurent Dubreuil a connu un automne en dents de scie en début de saison. Il a toutefois su revenir en force pour vivre la meilleure séquence de sa carrière en décrochant des médailles aux Championnats des quatre continents et aux Championnats du monde.

«Cet automne, c’était bien, mais ce n’était pas parfait. Il manquait une petite coche et depuis un mois, je maîtrise parfaitement ma technique, je suis fort physiquement et je casse moins», a-t-il analysé.

Certes, ce podium représente une bonne source de motivation en vue des prochaines compétitions, mais le nouveau médaillé d'argent préfère ne pas trop y penser pour l’instant et vivre le moment présent. « Il s’agit du meilleur accomplissement de ma carrière et je veux le savourer. Peu importe ce qui arrive à partir de maintenant, personne ne pourra m’enlever cette médaille. J’en ai trois des mondiaux à ma collection et je trouve ça vraiment spécial.»

Laurent Dubreuil reprendra l’action la fin de semaine prochaine pour les finales de la Coupe du monde aux Pays-Bas, où il compte bien se démarquer à nouveau. «Pas de party et de grosses célébrations pour moi ce soir! Je veux récupérer et avec le niveau que j’ai, je vise d’autres médailles et je veux finir la saison en beauté afin de monter au cumulatif», a-t-il conclu.