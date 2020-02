D’autres tuiles tombent sur la tête des Blackhawks

En pleine course aux séries éliminatoires et devant déjà composer avec plusieurs blessures graves, les Blackhawks de Chicago ont appris d’autres nouvelles décourageantes alors que les attaquants Andrew Shaw et Zack Smith devront rater le reste de la saison.

C’est ce qu’a révélé l’organisation sur son compte Twitter, samedi matin.

Shaw, l’ancien du Canadien de Montréal, a été placé sur la liste des blessés à long terme le 9 décembre dernier, lui qui est sur le protocole des commotions cérébrales depuis le 30 novembre. En 26 parties cette saison, le joueur de 28 ans a récolté 10 points.

Smith subira quant à lui une opération au dos le 6 mars prochain. L’ailier gauche était prêt à revenir au jeu la semaine dernière, remis d’une courte absence en raison d’un mal à la main gauche, mais des problèmes à son dos se sont déclarés.

Le vétéran de 31 ans compte 11 points (quatre buts et sept mentions d’aide) en 50 parties en 2019-2020.

Rappelons que les «Hawks» doivent aussi composer avec l’absence du défenseur Brent Seabrook, dont la campagne est terminée depuis la mi-décembre.