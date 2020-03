Charlie Lindgren : héros obscur de la victoire?

Charlie Lindgren effectuait, samedi soir, un premier match depuis le 4 février dernier et aux dires de Claude Julien, il ne serait pas surprenant de le revoir garder les filets sous peu.

L’entraîneur-chef a bien apprécié le travail de son gardien auxiliaire, qui a joué un rôle important dans la victoire de 4-3 des Canadiens contre les Hurricanes en repoussant 27 des 30 tirs dirigés vers lui : «Charlie a bien joué [...] Il a fait de gros arrêts, surtout celui à la dernière seconde», lorsque le gardien de 26 ans a volé l’attaquant Andrei Svechnikov avec la mitaine alors que le match était à égalité avec une seule seconde à faire au match.

Pour Julien, le succès de Lindgren s’explique par son travail et son acharnement pendant les entraînements : «Quand tu ne joues pas beaucoup, les pratiques deviennent tes matchs et si tu pratiques bien, habituellement ça paye en fin de compte et ça a payé pour lui ce soir. Il a joué un match très solide.»

En raison de sa tenue, il est fort probable de revoir Lindgren dans les filets, pour lui donner l’opportunité de jouer dans la LNH.

