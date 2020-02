Cette semaine dans l’univers de la WWE : Goldberg, la WWE n’avait pas le choix

Publié aujourd'hui à 12h44

Bon. Pour donner suite à ma chronique de la semaine dernière, j’avais les bonnes combinaisons, mais pas le bon champion. En effet, la WWE a décidé de redonner le titre Universel à Goldberg, moins de quatre mois après que Bray Wyatt l’ait obtenu, causant une furie chez les amateurs de lutte.

Vous me permettez d’être honnête ici?

La WWE n’avait pas le choix. Je pense qu’il était temps.

Le personnage du « Fiend » n’avait plus les mêmes réactions qu’au début. Je ne sais pas si c’est sa rivalité avec Seth Rollins, la lumière rouge durant ses combats, le très mauvais Hell in a Cell, sa défaite à Hell in a Cell, ou une combinaison de toutes ces réponses, mais force est d’admettre que la réaction n’était plus aussi forte. Il faut aussi avouer que malgré la popularité du personnage, ses matchs étaient ordinaires. Ça n’a certes pas aidé. Cela dit, ce qui a brouillé les cartes encore plus, je crois, est la réaction des fans envers Goldberg lors de ses présences à SmackDown.

C’est triste quand on y pense. Goldberg, John Cena, l’Undertaker, Shawn Michaels, Steve Austin, The Rock, c’est encore eux qui génèrent les plus fortes réactions. Est-ce que ça aurait été plus bénéfique de donner le titre à un plus jeune lutteur et à la suite d’une longue rivalité? Absolument. Je le dis depuis des années. La WWE n’arrive pas à créer de bons babyfaces. Mais dans la situation actuelle, c’était la décision à prendre. En fait, Wyatt n’aurait jamais dû être champion à la base.

Depuis le début de son règne que je mentionne qu’un personnage comme celui du « Fiend » n’a pas besoin d’un titre. Je fais souvent un parallèle entre lui et l’Undertaker. Deux personnages avec des pouvoirs, qui ont des entrées différentes, une posture différente, une aura autour d’eux. Mais aussi, deux personnages que tu ne veux pas faire perdre ou pas de n’importe quelle façon. Deux personnages qui n’ont pas besoin d’un titre.

La preuve? Le personnage de l’Undertaker a débuté il y a 10 694 jours. Il a été champion pendant 445. Wyatt a été champion 118 jours sur 313. La moyenne est quand même bonne.

Il y a aussi le fait qu’un des buts cachés du match est de faire sortir Reigns comme un gros babyface à WrestleMania. Wyatt, un heel que le monde aime, perd contre Goldberg, un babyface que le monde ne voulait pas voir battre Wyatt et devenir champion, pour que Reigns, un babyface que le monde aime huer, se fasse ovationner à Tampa. J’avoue que ça peut être mélangeant et je suis loin d’être sûr

que le plan va fonctionner. Oui, Goldberg a reçu des huées de la part de la foule de Boston, mais ce n’est pas comme si Reigns avait fait exploser le plafond de l’aréna en retour. Et avec Elimination Chamber à Philadelphie, une ville reconnue pour ne pas porter le chef de la meute dans son cœur, la WWE risque de ne pas avoir l’effet voulu. Mais en fin de compte, tout ce qui compte, c’est la foule du 5 avril et c’est celle-ci qui fera foi de tout. La WWE doit aussi vendre plus de billets pour WrestleMania, alors que l’événement n’est pas encore à guichet fermé, et doit générer de l’intérêt envers son plus gros show de l’année si elle veut réussir à vendre ses événements spéciaux à une plateforme telle que ESPN +.

Spear contre spear, un match court et intense, un peu comme en 2017, quand Goldberg avait battu Kevin Owens un mois avant WrestleMania, pour ensuite perdre le titre contre Brock Lesnar. Si ça n’avait pas été fait il y a trois ans, ce serait encore mieux, mais dans le contexte actuel, c’était la chose à faire.

Un pas en arrière pour les femmes, je ne crois pas

J’ai lu plusieurs commentaires sur le fait que la situation des femmes de la WWE en Arabie Saoudite avait fait un pas en arrière, principalement à cause de l’habillement de Lana, mais aussi à cause de celui de Bayley et Naomi. Bon. Revenons un peu en arrière. Il y a un an, les femmes n’étaient pas permises à un événement de la WWE en Arabie Saoudite. Pas même dans une publicité! Ensuite, ils ont accepté Renee Young aux commentaires. Puis il y a eu ce match entre Natalya et Lacey Evans. Et maintenant, un match de championnat et la présence de Lana.

Oui, elles sont couvertes de la tête au pied et ça n’a aucun sens. Mais depuis le début, Paul Levesque dit que la situation ne pourra s’améliorer que de l’interne. Et à date, il a raison. Étape par étape. On ne changera pas les mœurs d’un pays comme celui-ci en 12 mois et quelques shows. Et juste pour être sûr qu’on se comprenne bien, c’est complètement débile quand on y pense. Je ne suis pas en accord avec la façon dont le pays traite les femmes. Mais de dire qu’il s’agit d’un pas en arrière est faux.

Les prix de l’année au Québec

Depuis 16 ans, je m’occupe de compiler les prix de l’année sur le circuit indépendant québécois et les gagnants et gagnantes ont été dévoilés cette semaine. PCO a remporté le prix du lutteur de l’année pour la seconde fois en autant d’années, LuFisto a remporté le prix de la lutteuse de l’année, alors que la NSPW de Québec, qui présente certains de ses événements au Diamant de Robert Lepage, a remporté le prix de la promotion de lutte de l’année, et ce, pour la 9e fois consécutive. Pour en savoir davantage et pour connaître les autres récipiendaires, voici où aller : https://lutte.quebec/chroniques/les-veterans-a-lhonneur-dans-la-16e-edition-des-prix-de-lannee-dans-la-lutte-quebecoise

WrestleMania 36 (carte potentielle)

À chaque semaine, je vais mettre à jour la carte confirmée et potentielle pour WrestleMania 36 présenté à Tampa le 5 avril prochain. Nous avons des nouveautés cette semaine, alors portez une attention particulière.

Confirmé (4) :

Le champion Universel Goldberg c. Roman Reigns

Le champion du monde de la WWE Brock Lesnar c. Drew McIntyre

La championne de NXT Rhea Ripley c. Charlotte Flair

John Cena c. « Le Fiend » Bray Wyatt

Potentiels (12) :

La championne de Raw Becky Lynch c. Shayna Baszler

La championne de SmackDown Bayley c. Lacey Evans (ou un match à plusieurs lutteuses)

Edge c. Randy Orton

Kevin Owens c. Seth Rollins

Undertaker c. AJ Styles

Les championnes par équipe Asuka et Kairi Sane c. Natalya et Beth Phoenix

Le champion Intercontinental Braun Strowman dans un match à plusieurs, peut-être même un match d’échelles, le genre de match que Strowman peut perdre sans mal paraître. Je verrais des gars comme Cesaro, Nakamura, Zayn et Roode dans ce match.

Andrade et Angel Garza c. Rey Mysterio et Humerto Carrillo (ou un match quadruple menace pour le titre des États-Unis)

Otis c. Dolph Ziggler (avec l’implication de Mandy Rose)

Les champions par équipe de SmackDown John Morrison et Le Miz c. le New Day (ou un match à plusieurs équipes)

La bataille royale André the Giant

La bataille royale chez les femmes

Les Anti-Pods de la Lutte

Cette semaine, Kevin surprend la terre entière en misant juste sur les gagnants du Super Showdown!

Matchs de la semaine

Randy Orton c. Kevin Owens Charlotte Flair c. Bianca Belair Toni Storm c. Kay Lee Ray

Vidéo de la semaine

Un arbitre, au Canada, qui fait perdre un Canadien. Déjà vu?

Résultats rapides

Winnipeg, Manitoba

Angel Garza, acc. par Zelina Vega a battu Humberto Carrillo

Ricochet a défait Luke Gallows

Aleister Black a vaincu Erick Rowan

Bobby Lashley, acc. par Lana a battu R-Truth

Angelo Dawkins, acc. par Montez Ford a défait Murphy, acc. par Seth Rollins par disqualification

Seth Rollins a vaincu Montez Ford

Randy Orton a battu Kevin Owens

Vidéo de la semaine

Est-ce qu’on se dirige vers Balor c. Walter à Tampa?

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Cameron Grimes a battu Dominik Dijakovic

Xia Li a défait Mia Yim

Tomasso Ciampa a vaincu Austin Theory

Killian Dain a battu Bronson Reed

Grizzled Young Veterans ont défait les Forgotten Sons

Charlotte Flair a vaincu Bianca Belair

Vidéo de la semaine

Voici les meilleurs moments de la semaine

Résultats rapides

York, Angleterre

Grizzled Young Veterans ont battu le Hunt

Kassius Ohno a défait Jack Starz

A-Kid a vaincu The Brian Kendrick

La championne féminine Kay Lee Ray a battu Toni Storm dans un match « I quit »

Vidéo de la semaine

Le retour de l’Undertaker

Résultats rapides

Riyadh, Arabie Saoudite

Luke Gallows et Karl Anderson ont battu Les Vikings

L’Undertaker a remporté le match de type gauntlet

John Morrison et le Miz ont défait les champions par équipe de SmackDown le New Day pour remporter les titres

Angel Garza a vaincu Humberto Carrillo

Les champions par équipe de Raw Seth Rollins et Murphy ont battu les Street Profits

Mansoor a défait Dolph Ziggler

Le champion Universel Brock Lesnar a vaincu Ricochet

Roman Reigns a battu Baron Corbin dans un match de cage

La championne de SmackDown Bayley a défait Naomi

Goldberg a vaincu le champion de la WWE Bray Wyatt pour remporter le titre

Vidéo de la semaine

Cena de retour!

Résultats rapides

Boston, Massachussetts

Lacey Evans et Naomi ont battu Bayley et Sasha Banks

Robert Roode, acc. par Dolph Ziggler a défait Kofi Kingston, acc. par Big E

Daniel Bryan a vaincu Curtis Axel

Les Usos ont battu John Morrison et Le Miz

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

