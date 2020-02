Julien se soustrait de sa propre équipe

Patrick Lalime n’aime pas ce qu’il voit chez les Canadiens de Montréal par les temps qui courent.

Une statistique préoccupe particulièrement l’ancien gardien de but : le Bleu-Blanc-Rouge a essuyé jeudi soir une 10e défaite après avoir detenu l'avance au terme des deux premières périodes.

«C’est vraiment une situation qui est inquiétante, a indiqué Lalime en entrevue à l’émission Les Partants, vendredi matin. Ça revient peut-être au fait que les Canadiens n’ont pas une grande formation. Tu as peut-être deux trios et demi à l’attaque et trois défenseurs de calibre de la Ligue nationale...»

Aux yeux de l’ancien des Sénateurs d’Ottawa, le manque de talent naturel au sein de l’équipe est lié en quelque sorte à la fragilité de celle-ci lors des moments critiques.

«Généralement, les joueurs de soutien ne sont pas ceux qui ont la plus grande confiance, a-t-il fait remarquer. Ils ont plus de difficulté à gérer certaines situations.»

Le CH se retrouve dans un véritable cercle vicieux, car il ne gagnera certainement pas en assurance en continuant de bousiller des avances de la sorte...

«Chaque fois qu’il y a un but, on a l’impression de repartir la cassette : "Here we go again"», a illustré Lalime, qui déplore le fait que les joueurs du Tricolore ont reculé et laissé de l’espace aux Rangers de New York en troisième période.

Julien doit changer son approche

Lalime estime par ailleurs que l’entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien, joue avec le feu en montrant constamment ses joueurs du doigt lors de ses allocutions devant les médias.

Jeudi soir, après la défaite de 5-2 des siens contre les Rangers, Julien a répété que son message ne se rendait pas aux joueurs, qui, encore une fois, n’ont pas disputé un match de 60 minutes.

«Il doit faire attention, a prévenu Lalime. Il ne peut pas se séparer de la situation. Il fait partie de la solution. Tu es là en tant qu’équipe. Il devrait arrêter de dire que son message ne se rend pas. On sait que le message est de jouer 60 minutes. Tu dois prendre une partie du blâme.»

La mauvaise stratégie avec Price?

La gestion de la charge de travail de Carey Price est un autre dossier qui fait sourciller à Montréal. Le cerbère de 32 ans en était jeudi soir à un 11e départ consécutif, et à une 17e sortie en 18 matchs.

Lorsqu’un représentant des médias a demandé à Julien si Price ne commençait pas à s’épuiser, le pilote du CH est sorti de ses gonds, faisant valoir que le portier avait bénéficié de journées de congé entre les rencontres, en plus de ne pas patiner lors des entraînements matinaux.

Or, il ne s’agit pas de conditions gagnantes dans une Ligue qui tend de plus en plus vers une utilisation équilibrée de deux gardiens, croit Lalime.

«À un certain moment, quand tu joues trop de matchs, on limite ton temps d’entraînement, tes exercices, tes répétitions... Pour un gardien de but, ce n’est pas une bonne situation. C’est contreproductif. Tu as besoin de temps de qualité pour t’exercer, et il n’a même pas le temps de le faire», a souligné l’analyste de TVA Sports.

