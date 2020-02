Une 14e de suite pour les Wildcats

Les Wildcats de Moncton voudront sans doute transporter cette énergie jusqu’en séries éliminatoires, eux qui ont obtenu une 14e victoire consécutive vendredi, à Baie-Comeau, en défaisant le Drakkar 8 à 1.

Jeremy McKenna a été le héros offensif de la rencontre, lui qui a réussi un tour du chapeau, en plus d’obtenir une mention d’aide. Il a secoué les cordages à deux reprises au deuxième engagement, avant de compléter son exploit en troisième période.

Devant le filet des Wildcats, Dakota Lund-Cornish a effectué 26 arrêts. Les portiers du Drakkar ont connu une soirée plus difficile. Lucas Fitzpatrick a accordé cinq buts sur 15 tirs, tandis que Ventislav Shingarov a cédé trois fois sur 23 lancers.

Une autre bonne soirée pour Lafrenière

À Rimouski, Alexis Lafrenière et l’Océanic ont, une fois de plus, connu du succès en défaisant les Mooseheads d’Halifax au compte de 6 à 2.

Celui qui est considéré comme le plus bel espoir du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey a terminé la rencontre avec deux buts et un différentiel de +4. Son coéquipier, Dmitry Zavgorodniy, a toutefois été plus productif avec une récolte de trois points.

Colten Ellis a repoussé 19 des 21 rondelles dirigées dans sa direction pour obtenir la victoire.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Val-d’Or, les Foreurs ont résisté à une remontée tardive des Tigres de Victoriaville pour l’emporter 5 à 3. En avant 4 à 0 en troisième période, l’équipe locale a vu les visiteurs inscrire trois buts sans réplique.

À Drummondville, Xavier Simoneau a démontré tout son talent de passeur, lui qui a obtenu quatre mentions d’aide dans une victoire de 4 à 2 des Voltigeurs aux dépens des Olympiques de Gatineau.

À Charlottetown, les Islanders ont profité de la performance de cinq points (un but, quatre passes) d’Ethan Crossman et de celle de quatre points de Nikita Alexandrov (un but, trois passes) pour défaire les Eagles du Cap-Breton 6 à 2.