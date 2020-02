Les Rangers feront-ils le coup aux Flyers?

TVA Sports et TVA Sports direct vous présentent dès 19h la confrontation entre les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie.

Jeudi soir, les New Yorkais ont marqué cinq buts sans réplique pour battre les Canadiens 5-2 à Montréal.

Au Wells Fargo Center, ce soir, il s'agira du deuxième de quatre matchs entre les deux rivaux de la section Métropolitaine cette saison. La dernière visite des Rangers à Philadelphie. Les deux clubs se retrouveront dimanche midi sur nos ondes, en direct du Madison Square Garden.

Les Flyers ont remporté sept de leurs huit derniers matchs contre les Rangers depuis février 2018, dont trois par jeu blanc.

Le 23 décembre dernier, Kevin Hayes et Travis Sanheim ont marqué deux buts et Carter Hart a effectué 34 arrêts dans un gain du «orange et noir» 5-1.

L'attaquant des Rangers Mika Zibanejad est sur une séquence de neuf matchs avec au moins un point, un sommet dans sa carrière (huit buts, sept aides). Il touché la cible dans six matchs consécutifs, ce qui est également une première pour le Suédois.

Les Flyers occupent le troisième rang de la Métropolitaine avec 79 points, cinq points devant les visiteurs.