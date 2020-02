Les dix ans du «but en or»: quelle place dans l'histoire?

Il y a dix ans ces jours-ci, Sidney Crosby offrait la médaille d’or au Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en marquant le but gagnant de la grande finale contre les États-Unis, en prolongation.

Tous les amateurs de hockey du Canada et du Québec se souviennent très bien de ce moment. Où ils étaient, avec qui ils regardaient le match.

Lors du «Club du vendredi» de l’émission «JiC», le rappeur et auteur «Biz» a discuté de l’importance historique de ce but en compagnie de Jean-Michel Dufaux et de l’animateur Jean-Charles Lajoie.

Est-ce que le «but en or» de Crosby est plus important que le but gagnant du Canadien Paul Henderson contre l’Union soviétique lors de la Série du siècle de 1972? Se classe-t-il devant le fameux «miracle» de l’équipe nationale des États-Unis lors des Jeux olympiques de 1980?

Jean-Michel a ensuite parlé de la biographie du célèbre ex-entraîneur des Canadiens Scotty Bowman, écrite par l’ancien gardien et membre du Temple de la renommée Ken Dryden.

Le chroniqueur s’est particulièrement attardé à la liste des huit plus grandes équipes de l’histoire du hockey selon Bowman.

Le «club» est également revenu sur l’exploit du «chauffeur de zamboni» David Ayres, venu garder les buts pour les Hurricanes le weekend dernier après que la formation de la Caroline eut perdu ses deux gardiens réguliers.

«Dans le monde du hockey, il y a consensus» au sujet de cette histoire, selon «Biz», qui rappelle que parfois, le «bon gars» gagne à la fin.

Enfin, Martin Guérin, enseignant en cinéma au Cégep de Rouyn-Noranda, s’est présenté sur le plateau afin de parler de son nouveau film documentaire «Brothers for life - mémoires d'une saison», qui relate l’épopée des Huskies de la LHJMQ jusqu’à la Coupe Memorial, la saison dernière.

Voyez le «Club du vendredi» dans la vidéo ci-dessus!