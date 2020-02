Le choc des titans en lever de rideau à TVA Sports!

TVA Sports lancera sa saison 2020 du football universitaire du RSEQ le dimanche 6 septembre. Pour l’occasion, le Rouge et Or de l’Université Laval tentera de venger, devant ses partisans, sa défaite subie aux mains des Carabins de l’Université de Montréal à la Coupe Dunsmore l’an dernier.

Il s’agira du premier des neuf matchs de la saison régulière du RSEQ qui seront présentés sur les ondes de TVA Sports cette saison. Le deuxième duel entre les deux formations sera également diffusé à TVA Sports le samedi 10 octobre.

La saison régulière débutera officiellement le vendredi 28 août pour se conclure le samedi 31 octobre. Lors de cette dernière journée de la saison régulière, TVA Sports présentera l’une des deux rencontres à l’horaire, soit le duel entre les Stingers de Concordia et les Carabins ou le Vert & or de l’Université de Sherbrooke contre le Rouge et Or.

Les séries éliminatoires du RSEQ et de U Sports, entièrement présentées à TVA Sports, suivront à compter du samedi 7 novembre avec les demi-finales qui mèneront, une semaine plus tard, à la Coupe Dunsmore pour la finale québécoise.

Le 21 novembre, les champions québécois et de l’Ouest canadien se mesureront à la Coupe Uteck alors que ceux de l’Atlantique (AUS) et de l’Ontario (OUA) s’affronteront pour la Coupe Mitchell. La saison se terminera le 28 novembre avec la Coupe Vanier.

L’an dernier, l’auditoire des matchs du football universitaire de la RSEQ sur les ondes de TVA Sports a augmenté de 14 % en saison régulière, de 11 % pour la Coupe Dunsmore et de 18 % pour la Coupe Uteck.

Les amateurs de football universitaire peuvent consulter notre section du football universitaire. Le calendrier complet du football universitaire québécois est par ailleurs disponible sur le site du RSEQ.

Tous les matchs seront également disponibles sur TVA Sports direct, la plateforme de diffusion en continu, accessible sur tous les écrans (télés, téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs) via une connexion Internet.