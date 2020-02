Après avoir perdu patience à la suite d’une question concernant Carey Price, jeudi, l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal Claude Julien s’est fait demander s’il avait choisi le gardien qui affrontera les Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Sans répondre aussi sèchement que la veille, le pilote franco-ontarien semblait irrité par la question.

À voir dans la vidéo, ci-dessus.

«Peut-être... je vais te le dire demain matin!», a-t-il lancé avant de quitter le podium du complexe d’entraînement de Brossard.

À l'issue de la remontée de 5-2 des Rangers de New York au Centre Bell, un journaliste a soulevé la possibilité que Price démontre des signes de fatigue, ce qui a fait sortir Julien de ses gonds.

«Posez des questions qui ont du sens! a-t-il pesté pendant son point de presse. Il a eu une journée de congé entre chaque match et il ne patine pas le matin. Il a effectué des arrêts incroyables ce soir.»

À la fin, le CH a échappé un 12e match lorsqu’il mène après la période initiale.

Selon Julien, le problème se situe surtout entre les oreilles.

«On joue du bon hockey pendant 40 minutes, puis quand on arrive en troisième période, pour une raison ou une autre, on est sur les talons. On a cerné le problème ce matin avec de la vidéo. C’est vraiment une question de confiance. Malheureusement, tu ne peux la transmettre aux joueurs.

«Comme équipe, il faut retrouver notre confiance en troisième période.»

Jamais trop tard pour s'améliorer

Même s’il ne le dira pas, l’instructeur se rend sans doute à l’évidence en regardant le classement. Après la défaite de jeudi, sa troupe est à neuf points d’une place en séries.

Si les chances d’atteindre les éliminatoires sont presque nulles à présent, il n’est jamais trop tard pour enseigner aux joueurs comment s’améliorer.

«Espérons qu’avec ce que nous avons regardé aujourd’hui, on sera capable de mieux gérer les affaires demain soir, indiqué Julien.

«Tu ne peux marteler tes joueurs tout le temps. Éventuellement, ils perdront confiance.

«Comme entraîneur, tu dois montrer les choses qu’ils doivent améliorer, mais ça doit se faire dans un climat positif. Nous devons le faire pour le reste de l’année. Plus tu corriges les lacunes maintenant, moins tu dois les rectifier plus tard.»