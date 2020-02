Danault avoue que ça devient lourd...

Phillip Danault l’avoue : la fâcheuse manie de bousiller des avances des Canadiens de Montréal occupe les pensées des joueurs et devient lourde.

«On en parle beaucoup, beaucoup. On en entend parler partout... Qu’on le veuille ou non, c’est dans la tête», a confié le joueur de centre au lendemain d’une défaite de 5-2 contre les Rangers de New York, durant laquelle le Tricolore a (encore) échappé une avance de deux buts.

Bien que le CH n’arrive pas à maintenir un niveau de jeu adéquat pendant plus de 40 minutes, les plus optimistes souligneront que l’équipe accomplit au moins les deux tiers du travail.

«C’est à nous d’être fort mentalement et de réussir à jouer notre 60 minutes. C’est le 20 minutes de plus qu’il faut aller chercher. C’est comme si c’était cinq minutes de plus par gars, donc c’est possible», a analysé Danault.

L’espoir de participer aux séries éliminatoires est pratiquement réduit à néant, mais aux dires du Québécois, les joueurs n’ont pas lésiné sur les efforts à l’entraînement, vendredi matin.

«Quand tu subis souvent des remontées, c’est dur sur le moral, mais je pense que l’énergie [au sein du groupe] est correcte. Je crois qu’on est sur la même longueur d’onde. La défaite d’hier était dure à avaler, mais les gars ont travaillé fort aujourd’hui. On est tous dans le même bâteau.»

Voyez les commentaires de Phillip Danault dans la vidéo ci-dessus.