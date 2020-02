Blessure sérieuse pour Chris Kreider

L’attaquant des Rangers de New York Chris Kreider s’est blessé, vendredi soir, après avoir bloqué le tir du défenseur Philippe Myers, des Flyers de Philadelphie.

Kreider a immédiatement quitté la rencontre et quelques minutes plus tard, les Rangers ont annoncé via leur compte Twitter que le gros attaquant n’allait pas revenir dans le match en raison d’une fracture au pied gauche.

L’ancien défenseur de la LHJMQ a décoché un tir sur réception et Kreider s’est tourné pour le bloquer. Il s’est immédiatement écroulé sur le sol et avait peine à retraiter au banc des siens.

Plus tôt cette semaine, les «Blue Shirts» ont octroyé une prolongation de contrat à Kreider d’une durée de sept ans à la hauteur de 6,5 millions de dollars par année.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.