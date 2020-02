Ami de Tomas Tatar le jour, gardien dans la LNAH le soir

Karel St-Laurent est un gardien de but occupé et plusieurs aimeraient être à sa place.

L’ancien des Sea Dogs de St. John est, selon sa propre expression, «gardien d’urgence à l’interne» des Canadiens de Montréal et il est régulièrement appelé à enfiler son uniforme pour venir participer aux entraînements.

«D'habitude, c'est Stéphane Waite (entraîneur des gardiens du CH) qui va m'appeler» vers 8h30, a expliqué le portier de 29 ans, qui évolue également pour le Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey.

«Ça me permet de venir donner un coup de main quand ils veulent donner un "break" à Carey (Price) et aussi lorsqu'il y a des joueurs blessés», a-t-il souligné, indiquant qu’il est souvent appelé à sauter sur la glace pour stopper les tirs de joueurs sur la touche qui recommencent à patiner.

St-Laurent, qui était de l’entraînement vendredi, a indiqué avoir été appelé de «10 à 15 fois» par le CH depuis le début de la saison 2019-2020. Qui plus est, le groupe de joueurs semble bien l’apprécier.

«Les gars m'ont vraiment bien accueilli, ça fait deux ans qu'on se voit régulièrement, on se parle sur les réseaux sociaux aussi, les gars sont tout le temps contents de me voir, a-t-il observé. J'ai comme une petite guerre sur la glace avec Tomas Tatar et Joel Armia. Quand ils marquent, ils s'assurent de venir me le dire. Mais quand je l'arrête, c'est le retour du balancier!»

St-Laurent ne pourrait cependant pas être gardien d’urgence dans un match de LNH et sauter sur la glace comme l’a fait le désormais célèbre «chauffeur de zamboni» David Ayres, le weekend dernier, lors d’une rencontre entre les Hurricanes et les Maple Leafs.

«Je ne peux pas faire les parties vu que je suis considéré comme professionnel avec la Ligue nord-américaine», a-t-il affirmé. Il n’est pas encore prêt à abandonner cette ligue et d’ailleurs, il s’apprêtait à partir pour Rivière-du-Loup, après l’entraînement, pour aller y disputer un match avec le Marquis.

