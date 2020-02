Tom Brady : de plus en plus loin de la Nouvelle-Angleterre

Selon le réseau ESPN, les choses évoluent grandement dans le dossier Tom Brady. En effet, il y aurait maintenant plus de chances que Tom Brady quitte les Patriots qu’ils ne s’entendent avec eux sur les termes d’un nouveau contrat.

Le journaliste Jeff Darlington a parlé avec des personnes faisant partie de l’entourage immédiat de Brady et tout semble indiquer que le quart de 42 ans a déjà pris sa décision : «Il y a des gens très proches de Tom Brady qui se sont fait dire par Brady : ça n’arrivera pas, je m’en vais ailleurs.»

Au cours des dernières semaines, plusieurs équipes ont été liées au futur de Tom Brady, dont les Raiders de Las Vegas, les Chargers de Los Angeles et les Colts d’Indianapolis. Plusieurs médias ont rapporté que les Raiders seraient notamment intéressés à offrir un contrat de 60 millions de dollars au quart vedette.

Darlington est de plus en plus convaincu que Brady n’enfilera plus l’uniforme tricolore des Patriots : «J’en suis à un point où je serais renversé si Tom Brady revenait avec les Patriots.»