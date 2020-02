«Posez des questions qui ont du sens!» - Claude Julien

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, s’est emporté contre les journalistes lorsque questionné sur le gardien Carey Price à la fin de son point de presse, jeudi soir, au terme d’une défaite de 5-2 contre les Rangers de New York.

Price a obtenu le départ dans 17 des 18 derniers matchs de son équipe, ce qui a amené un représentant des médias à demander à Julien si le vétéran de 32 ans ne commençait pas à s’épuiser.

Une question que le pilote du Tricolore a plutôt mal digérée...

«Posez des questions qui ont du sens! a-t-il pesté. Il a eu une journée de congé entre chaque match et il ne patine pas le matin. Il a effectué des arrêts incroyables ce soir. On va se fier au tir qui est passé à travers lui [le but d’Adam Fox qui a fait 3-2] et on va dire qu’il est fatigué? "Come on" les gars, vraiment?!»

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.