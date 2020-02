Éviter de répéter les erreurs du passé

L’attaquant Cole Caufield terminera bientôt sa première saison dans les rangs universitaires et plusieurs seraient tentés de lui faire vivre l’expérience de la LNH avant la fin de la campagne, considérant la situation des Canadiens. Toutefois, il faudra que l’organisation soit prudente, considérant la manière dont ont été gérés les dossiers de deux espoirs d’importance.

Il ne reste que sept matchs à disputer pour Cole Caufield et les Badgers de l’Université du Wisconsin dans la NCAA cette saison. Le plus récent choix de première ronde du Tricolore a connu une excellente année recrue, lui qui a été le meilleur des siens avec une récolte de 34 points, dont 19 buts, en 32 matchs.

Ainsi, plusieurs ont amené l’idée de donner à Caufield un peu de temps de glace dans la Ligue nationale, question de savoir où il en est rendu dans son développement et pour qu’il puisse construire sur cette expérience pour s’améliorer. Puis compte tenu de la situation du Tricolore au classement et des chances de participation aux séries qui s’atténuent, Marc Bergevin pourrait considérer donner cette opportunité à l’Américain de 19 ans.

Toutefois, de passage à l’émission Les Partants jeudi matin, notre journaliste affecté à la couverture des Canadiens Marc-André Perreault pense que l’équipe doit demeurer prudente dans ce dossier. Bien que rien ne soit décidé encore concernant un possible rappelle de Caufield, il est évident que l’organisation montréalaise garde en mémoire la gestion des dossiers de Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling, qui ont connu des ennuis cette saison et qui évoluent présentement dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

Les Canadiens ont donné l’opportunité à ces deux espoirs de se faire valoir, mais l’expérience n’a pas été un succès retentissant.

«Le Canadien ira-t-il dans cette direction? Je ne sais pas, surtout considérant l’expérience Kotkaniemi et l’expérience Poehling. J’ai comme l’impression qu’on va prôner la patience» a affirmé notre journaliste sur nos ondes.

Cependant, l’idée que le petit attaquant enfile l’uniforme bleu-blanc-rouge d’ici la fin de la saison n’est pas totalement farfelue non plus. Un rappel pourrait être un signe d’encouragement pour Caufield et de récompense pour son bon travail au cours de la saison : «Parfois, il faut que tu leur donnes des petits bonbons, et c’est le genre de petit bonbon que tu peux lui donner, parce que tu lui donnes tout de suite son contrat d’entrée dans la Ligue nationale.»

