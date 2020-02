Champion unifié dans la simplicité

Artur Beterbiev est devenu le premier Québécois à devenir champion unifié des mi-lourds en octobre dernier. Cela aurait été facile pour le cogneur d’avoir la grosse tête et de penser qu’il a atteint tous ses objectifs. Toutefois, ce serait mal connaître le protégé de Marc Ramsay.

Le détenteur des titres IBF et WBC (15-0, 15 K.-O.) est la même personne qu’avant. Il a les deux pieds bien ancrés au sol. Il fait partie des champions qui sont de la vieille école.

Contrairement aux autres détenteurs de titres, il ne passe pas son temps à exposer ses ceintures sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu’il entretient un rapport malsain avec ces deux objets.

«Mes ceintures ne sont pas exposées dans ma maison. Nulle part, a expliqué Artur Beterbiev. Elles demeurent tout le temps dans leurs valises qui sont bien rangées.»

Beterbiev n’a jamais couru après les médias depuis le début de sa carrière. Ça n’a jamais été sa tasse de thé, notamment en raison de la barrière de la langue.

Depuis qu’il est champion du monde, il a ouvert ses horizons grâce aux judicieux conseils de son agent Philippe Lepage. Il compose maintenant bien avec cette facette de sa carrière. Grâce à cela, il est maintenant plus populaire au Québec et aux États-Unis.

«Je suis davantage reconnu dans les lieux publics, surtout depuis ma victoire contre Gvozdyk, a mentionné Beterbiev. Pour moi, ça fait partie de mon travail. Je ne pense pas beaucoup à cela et je me concentre sur mon boulot dans le ring.»

Le défi Meng

Pour sa première défense comme champion unifié, Beterbiev croisera le fer avec le Chinois Fanlong Meng (16-0, 10 K.-O.) qui est aspirant obligatoire à son titre IBF. Le plus gros défi du

Montréalais ne sera pas nécessairement dans le ring.

«Plusieurs personnes lui diront que c’est un combat facile et qu’il devrait gagner en deux ou trois rounds, a expliqué Marc Ramsay. Lorsqu’un boxeur se fait répéter sans cesse que ce sera facile, son subconscient peut finir par le croire.

«C’est la première chose que j’ai dite à Artur au début du camp. Le plus gros danger dans ce type de situation, pour le boxeur et son entraîneur, est de tomber sur le pilote automatique. On fait tout pour que ça n’arrive pas.»

Beterbiev est bien conscient de ce piège.

«Meng est un bon boxeur, a-t-il précisé. Il a une belle carrière chez les amateurs et les professionnels. Je me prépare de la même façon qu’à tous mes autres duels. J’essaye d’arriver prêt.

«Je sais qu’on va me parler déjà de mon prochain combat avant celui de Meng. Ça fait partie de la boxe pro. Si tu veux être un vrai pro, tu penses à ton combat actuel et non à celui qui s’en vient. Après ta victoire, tu peux

commencer à en parler. Pas avant.»

Une page d’histoire

À Québec, Beterbiev disputera son premier combat en sol québécois depuis 2016. À ce moment-là, il avait terrassé Isidro Ranono Prieto en moins d’une minute.

Depuis cette courte soirée de travail, Beterbiev est devenu champion du monde, mais il a aussi été sacré champion unifié. Tout cela en quatre combats. Il faut le faire.

Le 28 mars, l’athlète de 35 ans écrira une page d’histoire alors qu’il sera le premier champion unifié québécois à défendre ses titres dans ses terres.

«Je suis très excité de me rebattre au Québec, a souligné Beterbiev. Je vais essayer de faire de mon mieux pour livrer le meilleur spectacle possible.»

L’histoire derrière un moment de silence

La marche vers le ring d’un boxeur est toujours accompagnée d’une chanson qui a une signification particulière pour lui. C’est souvent son dernier moment de concentration avant d’en découdre avec son adversaire. Artur Beterbiev avait une anecdote à raconter à ce sujet lors du passage du Journal de Montréal.

Ça s’est déroulé avant son combat contre l’Américain Radivoje Kalajdzic qui était présenté à Stockton, en Californie. Le champion du monde s’était pointé sur le ring sans aucune chanson dans sa marche vers le ring à la grande surprise des spectateurs.

Plusieurs observateurs s’étaient interrogés sur le choix particulier du Montréalais d’origine tchétchène. On croyait que ça avait un rapport avec sa religion ou un autre aspect de sa routine qui peut être très rigide. Toutefois, il n’en est rien.

«J’étais sur le point d’amorcer ma marche vers le ring, a expliqué Beterbiev. Il y a quelqu’un qui m’a demandé quelle chanson je voulais. Toutefois, j’étais tellement concentré que je n’ai pas entendu la question de la personne de Top Rank. Celle-ci a pris cela pour un refus d’avoir une chanson.

«C’est pour cette raison que je me suis dirigé vers le ring dans un silence complet ou presque. Ça ne m’a pas dérangé parce que j’avais un combat à livrer.»

Contre Gvozdyk aussi

Pour son combat d’unification contre Oleksandr Gvozdyk, Beterbiev avait pris le soin d’apporter une chanson spéciale pour la faire jouer durant sa marche. Résultat des courses? Les organisateurs ne l’ont pas fait jouer.

«Je ne sais pas ce que je vais devoir faire pour mon combat contre Meng. J’ai espoir qu’on pourra enfin jouer ma chanson.»

Cette remarque ne passera pas inaperçue auprès du patron de Gestev, Martin Tremblay. Celui-ci mettra tout en place afin que Beterbiev passe un séjour mémorable à Québec.

Une chanson pour le champion unifié? On peut déjà penser que c’est un dossier réglé.

Des camps similaires à ceux de Mike Tyson

Ce n’est jamais une mince tâche d’organiser un camp d’entraînement pour Artur Beterbiev. Son entraîneur Marc Ramsay doit assouvir la soif d’apprendre de son protégé qui est insatiable. Puis, il doit trouver des partenaires d’entraînement qui seront prêts à souffrir dans le gymnase avec le champion unifié des mi-lourds.

Dans les deux aspects, ça représente de beaux défis pour l’équipe de Beterbiev. Ramsay y est allé d’un parallèle qui fait référence à l’un des plus grands poids lourds de l’histoire de la boxe.

«Un entraîneur m’a fait remarquer que les camps d’Artur ressemblent à ceux de Mike Tyson dans les années 80, a expliqué Marc Ramsay au cours d’une entrevue avec Le Journal de Montréal. Par exemple, en ce moment, on a six partenaires d’entraînement différents.

«Ils ont des numéros et on les passe l’un après l’autre.»

Avant le début du camp, Ramsay avait déniché une douzaine de boxeurs qui avaient un style qui ressemble à celui du prochain adversaire, le Chinois Fanlong Meng. Seulement la moitié a répondu présent.

L’Australien Blake Caparello (30-3-1, 13 K.-O.) et l’Américain Isiah Thomas (15-2, 6 K.-O.) ont débarqué en ville au début du camp d’entraînement. Le premier n’en est pas à sa première visite à Montréal comme partenaire d’entraînement.

«Les camps sont moins compliqués depuis qu’Artur est champion, a précisé Ramsay. On a maintenant les budgets nécessaires pour faire de vrais camps. Les partenaires doivent être bons et résistants.

«Par le passé, c’est arrivé souvent qu’on finisse les camps sans partenaire. Artur les maganait trop. Ce n’était pas idéal comme préparation.»

Au tour de Dawson

Mardi, c’est l’ancien champion du monde Chad Dawson (36-5, 19 K.-O.) qui est arrivé au gymnase de Ramsay.

«Je l’ai contacté et il a accepté, a raconté l’entraîneur de 13 autres boxeurs chez GYM et Eye of the Tiger Management. Je le paye en conséquence et un peu plus que les autres en raison de sa feuille de route.

«Son nom dit quelque chose à Artur. Il l’a vu boxer. Pour lui, c’est intéressant et il voit que c’est sérieux ce qu’on fait.»