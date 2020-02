À VOIR: Tatar BAFOUE Georgiev avec une feinte magistrale!

Tomas Tatar a ébloui le Centre Bell, jeudi soir, contre les Rangers de New York.

L’attaquant des Canadiens de Montréal s’est amené seul devant Alexandar Georgiev en deuxième période et a humilié le gardien avec une manœuvre époustouflante. Son 22e but de la saison a temporairement procuré une avance de 2-0 au CH, avant que Phillip Di Giuseppe ne vienne ramener les visiteurs à un but d’écart.

Il s'agissait également d'un 58e point pour le Slovaque, qui vient d'égaler un sommet personnel établi la saison dernière.

