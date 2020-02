À VOIR: Nick Cousins se trouve des mains de marqueur à Vegas!

Nick Cousins a brisé rapidement la glace à Las Vegas. L’ancien attaquant des Canadiens a marqué son premier but à son tout premier match avec les Golden Knights, mercredi soir, contre les Oilers.

Et de belle façon en plus! On dirait bien qu’il s’est trouvé des mains de marqueur avec sa nouvelle équipe! Voyez par vous-même dans la vidéo ci-dessus.

Cousins a ainsi aidé son équipe à l'emporter 3-0. Le gardien Marc-André Fleury a été parfait devant le filet pour signer son cinquième blanchissage de la saison. Seul Elvis Merzlikins, des Blue Jackets, en compte autant.

Rappelons que le Tricolore a reçu un choix de quatrième tour au repêchage de 2021 en guise de compensation pour Cousins, lundi.