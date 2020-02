Une pénalité qui aurait tout changé

Le geste de Jacob Trouba aux dépens de Michael Dal Colle continue de faire jaser.

Le défenseur des Rangers a asséné un dur coup d'épaule en plein milieu de la glace à l’attaquant des Islanders en troisième période, mardi. Le nouveau venu Jean-Gabriel Pageau s’est aussitôt porté à la défense de son compagnon de trio en se battant contre Trouba.

Le hic, c’est que Pageau a écopé d’une pénalité mineure pour instigateur, ce qui a procuré une supériorité numérique aux Rangers.

Si la LNH s’inspirait de la NFL, c’est plutôt Trouba qui aurait été sanctionné. Renaud Lavoie a lancé cette idée dans sa chronique «La mise en échec» à l’émission JiC, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Normalement, une mise en échec, ça sert à séparer le joueur de la rondelle. Ce n’était pas le cas de celle de Trouba puisque Dal Colle était dans une position vulnérable. C’était une mise en échec dangereuse, a-t-il soutenu.

«On pourrait emprunter un règlement de la NFL qui est génial. Lorsqu’un joueur se trouve dans une position où il est sans défense, c’est une pénalité automatique de 15 verges. Si la LNH faisait ça et décernait une pénalité pour ce genre de geste, je vous garantis qu’on ne verrait plus de mises en échec semblables. On réglerait ainsi le problème.

«De toute façon, 99% du temps, le jeu arrête parce qu’un coéquipier engage un combat, comme Pageau l’a fait.»

Qu’en pensez-vous? Êtes-vous d’accord avec cette proposition?