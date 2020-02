Un joueur-étoile arrive chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont conclu une entente avec quatre joueurs américains, dont le receveur de passes étoile Naaman Roosevelt, mercredi.

Roosevelt a passé cinq saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF), toutes avec les Roughriders de la Saskatchewan. En 2019, le joueur de 32 ans a réussi 77 attrapés pour des gains de 946 verges et un touché. En carrière, il a joué 67 parties, attrapant 301 ballons pour des gains de 4134 verges et 20 touchés.

L'ancien des Bulls de l'Université Buffalo a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la LCF en 2017 et a disputé deux saisons de plus de 1000 verges par la voie aérienne. Son arrivée pourrait combler la probable perte de Quan Bray, qui a été récemment appréhendé et accusé de possession de marijuana.

Les autres athlètes embauchés par les Oiseaux sont le demi défensif Davante Davis, le joueur de ligne défensive Elijah Norris ainsi que le demi Dominick Bragalone.

(Photo: courtoisie LCF.ca)