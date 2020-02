Pas de «touristes» chez les Bruins

Meneurs du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Bruins de Boston ont des correctifs à apporter, particulièrement en défensive, et ils veulent retrouver leurs bonnes habitudes dès leur prochain match.

Humiliée 9 à 3 par les Canucks à Vancouver, samedi, la troupe de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a encore été généreuse trois jours plus tard, encaissant un revers de 5 à 2 aux mains des Flames de Calgary au TD Garden. Le pilote de l’équipe du Massachusetts est d’ailleurs conscient du problème et n’a visiblement pas apprécié ce qu’il a vu.

«Clairement, ce n’est pas assez, a-t-il admis au site de la LNH. Je crois qu’il y a certains gars se sont présentés pour jouer, d’autres, non. [...] C’est certain que l’effort était là pour quelques-uns. On a essayé, mais on n’exécutait pas bien ou peu importe... bref, ce fut insuffisant. [...] Je n’ai pas vu cette énergie, ni d’offensive et de désir de prendre possession de la rondelle.»

«Nous ne sommes pas à notre rythme normal, c’est-à-dire un jeu hautement et constamment énergique. Cependant, dans une saison de 82 matchs, cela arrive parfois. Vous ne serez pas parfait. Nous n’avons pas gagné ces rencontres, mais il en reste plusieurs autres», a ajouté l’attaquant Brad Marchand.

Toute bonne chose a une fin

Par ailleurs, le gardien Tuukka Rask a finalement essuyé un échec. Le Finlandais a subi son premier revers en temps réglementaire en 21 sorties à la maison lors de la campagne 2019-2020. Celui qui affiche désormais un dossier de 14-1-6 devant ses partisans a donc réalisé la quatrième plus longue séquence de l’histoire de la LNH en termes de parties à domicile avec au moins un point au classement.

Les Bruins accueilleront les Stars de Dallas, jeudi. Ils détiennent une priorité de cinq points sur le Lightning de Tampa Bay, deuxième de la section Atlantique.