Le retour du duo Price-Halak?

Vous avez déjà entendu cette chanson : les Canadiens de Montréal ont un problème de gardiens auxiliaires cette saison.

Imaginez, le Tricolore n’a obtenu que trois victoires de la part d’un cerbère qui ne s’appelle pas Carey Price en 2019-2020. Ce dernier a par conséquent reçu une lourde charge de travail, lui qui domine la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 54 départs.

L’an dernier, l’histoire n’était pas si différente alors qu’on faisait grand cas des déboires d’Antti Niemi, qui avait essentiellement coûté une place en séries éliminatoires à la formation montréalaise.

S’adressant aux journalistes après la journée de la date limite des transactions, lundi dernier, le directeur général Marc Bergevin a avoué avoir sondé le marché pour un gardien numéro deux, mais sans succès.

Bergevin devra donc régler ce dossier pendant l’été. Et l’animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie croit qu’il pourra trouver exactement l’homme qu’il recherche sur le marché des joueurs autonomes sans compensation : Jaroslav Halak.

Halak, celui-là même que le CH avait échangé après le printemps 2010, lui préférant Price du même coup.

Au sein des Bruins de Boston, le Slovaque de 34 ans épaule avec brio Tuukka Rask depuis l’an dernier. Cette saison, il présente une fiche de 16-6-6, une moyenne de buts alloués de 2,42 et un taux d’efficacité de ,918.

Des statistiques de loin supérieures à celles que compilent Charlie Lindgren et Keith Kinkaid. Et celles que, jadis, affichaient Mike Condon, Ben Scrivens, Dustin Tokarski, alouette...

«Les chances sont très faibles qu’Halak demeure avec Rask à Boston au-delà de l’actuelle saison, a affirmé Jean-Charles, mercredi, lors de son édito à l’émission JiC. Et si, 10 ans plus tard, on ramenait Halak avec un contrat d’un an pour seconder Price la saison prochaine?»

«Je vous mets au défi de me dire qu’Halak ne serait pas le meilleur adjoint que Price a eu dans cette ligue depuis... Jaroslav Halak», a-t-il conclu.

