Butler et Moffa: «comme un nouveau couple!»

Après sa défaite contre le Japonais Ryota Murata le 23 décembre dernier, Steven Butler a pris une décision majeure.

Le Québécois de 24 ans a choisi de couper les ponts avec ses entraîneurs de longue date, Rénald Boisvert et Jean-François Bergeron. Il écoute maintenant les consignes du coloré Mike Moffa. TVA Sports a rencontré les deux passionnés de boxe mercredi. Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.

Jusqu’ici, cette nouvelle association se déroule à merveille, soutient Butler.

«Ça se passe bien. On est comme un nouveau couple. C'est l'amour et j'espère que la flamme va tenir longtemps!», lance-t-il avec le sourire.

Le 12 mars, Butler disputera son premier combat avec Moffa dans son coin. L'entraîneur espère que son nouveau poulain mettra en pratique ce qu'ils ont travaillé ensemble.

«Je vais avoir un peu de pression, reconnaît Moffa. Je travaille sur ses points forts et à améliorer ses points faibles. Ça fait quatre semaines qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'il va être capable d'amener mes enseignements dans un combat? C'est lui qui contrôle ça.»

Déjà des améliorations

Butler voit d’ailleurs déjà des progrès.

«En peu de temps, je trouve que l'amélioration est énorme. J'ai gardé le même style. Il ne veut pas me changer, mais il veut améliorer des choses dans mon offensive. On veut attaquer et faire des mouvements défensifs, mais toujours aller vers l'avant.»

Son prochain adversaire, le Mexicain Marcos Reyes, n'est pas un client facile. On se souvient qu'il avait fait la limite contre David Lemieux en 2017.

Butler espère pouvoir réussir à lui passer le K.-O. «David n'est même pas passé proche de l'arrêter. Je veux que Steven le fasse», déclare Moffa.

C’est ce que nous verrons dans deux semaines au Casino de Montréal.