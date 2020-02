À VOIR: Kotkaniemi continue d'en mettre plein la vue!

Nikita Jevpalovs a touché la cible à deux reprises, dont une fois dans un filet désert, pour aider le Rocket de Laval à obtenir une importante victoire de 4 à 1 contre les Senators, mercredi soir, à Belleville.

Premiers dans la section Nord de la Ligue américaine de hockey, les Senators étaient en avance 1 à 0 quand le Rocket s’est mis en marche en milieu de rencontre.

Jevpalovs a d’abord égalé la marque sur le jeu de puissance. Charles Hudon est revenu à la charge moins de cinq minutes plus tard en inscrivant son 27e but de la saison, qui s’est finalement avéré celui de la victoire. Jesperi Kotkaniemi a été le grand artisan de ce but avec une passe magistrale. À voir ici:

Jevpalovs et Laurent Dauphin ont complété le travail en marquant chacun dans un filet désert, dans la dernière minute de jeu.

Cayden Primeau a connu une très bonne sortie devant la cage du Rocket où il a repoussé 21 des 22 tirs auxquels il a fait face. Son vis-à-vis, Filip Gustavsson, a cédé deux fois sur 28 lancers.

Ce troisième gain consécutif permet à la formation lavalloise de grimper au cinquième rang de la section Nord, devant les Marlies de Toronto. Ces derniers ont toutefois trois matchs de plus à disputer que le Rocket.

Le club-école du Canadien sera de retour en action dès vendredi, à Rochester, où il affrontera les Americans.