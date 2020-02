Une recrue dominante oubliée

Cale Makar. Victor Olofsson. Nick Suzuki. Il s’agit souvent des noms qui ressortent le plus souvent lorsqu’on parle du prochain récipiendaire du trophée Calder, remis à la recrue de l’année.

Une recrue mériterait toutefois de faire partie des discussions, selon notre collègue Renaud Lavoie.

En effet, le gardien de 23 ans des Devils du New Jersey Mackenzie Blackwood connait une saison du tonnerre. Le cerbère permet d’ailleurs à cette équipe, qui croupit dans les bas-fonds du classement, de remporter des matchs.

Blackwood n’a subi la défaite qu’à 12 reprises en 43 matchs cette saison et a même réalisé trois blanchissages.

«On a retiré Blackwood après deux jeux blancs consécutifs! C’est qu’on veut avoir un plus gros pourcentage de repêcher premier en 2020! Il est l’un des meilleurs gardiens depuis le 14 décembre», a expliqué Lavoie, mardi, à l’émission «JiC».

Le cerbère a même signé six victoires de suite et pourrait signer un lucratif contrat avec le New Jersey.

«On ne veut surtout pas qu’il gagne des matchs!», a expliqué Lavoie.

