Suzuki: Bergevin a pesé ses options

Nick Suzuki aurait pu aider le Rocket de Laval si jamais l’équipe accède aux séries éliminatoires.

Il ne pourra cependant pas le faire, a tranché Marc Bergevin. Le directeur général des Canadiens de Montréal aurait pu céder le jeune attaquant dans la Ligue américaine pendant 24 heures pour lui permettre d’être admissible aux séries, mais il en a décidé autrement.

«Bergevin aurait réfléchi à cette option pour finalement décider de ne pas l’envoyer à Laval. La haute direction n’avait pas assez de garanties que le Rocket se qualifie et elle juge que Suzuki n’a plus rien à faire dans la Ligue américaine», a indiqué Jean-Charles Lajoie dans son éditorial du jour à l’émission JiC, mardi.

«On ne veut pas faire de discordance dans le message envoyé à Suzuki en lui demandant d’aller prêter main-forte au club-école du CH», a-t-il ajouté. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«L’Avalanche est en transition vers une domination totale»

Par ailleurs, dans ce même éditorial, Jean-Charles Lajoie est revenu sur son top 10 des têtes de série pour la Coupe Stanley à la suite de la date limite des transactions.

Il avait été fortement critiqué sur Twitter pour avoir écarté l’Avalanche du Colorado de ce palmarès. Il a expliqué pourquoi mardi.

«Je ne crois pas pertinent de mettre l’Avalanche dans le top 10 parce que l’équipe n’a fait aucune acquisition pertinente. Il y a également de l’incertitude autour de Mikko Rantanen et de Nazem Kadri, qui sont actuellement blessés. Rien ne dit qu’ils reviendront à 100%. De plus, l’équipe manque de profondeur et est encore jeune.»

L’animateur croit cependant que l’avenir est très prometteur à Denver. «L’Avalanche est en transition vers une domination totale», a-t-il lancé.

JiC prédit même que les anciens Nordiques remporteront bientôt les grands honneurs.

Voici son top 10 des têtes de série pour la Coupe Stanley :

1. Penguins

2. Capitals

3. Lightning

4. Bruins

5. Golden Knights

6. Blues

7. Flyers

8. Stars

9. Canucks

10. Hurricanes