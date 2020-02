Les Canucks sont en ville

Les Canadiens de Montréal amorceront le dernier droit de la saison, mardi, alors qu’ils recevront la visite des Canucks de Vancouver, au Centre Bell.

Les Canadiens seront évidemment sans les services d’Ilya Kovalchuk (Capitals), Nate Thompson (Flyers) et Nick Cousins (Golden Knights), tous partis sont d’autres cieux, au cours des derniers jours.

Le Tricolore tentera de mettre la main sur un troisième gain consécutif.

Les hommes des Claude Julien sont au sixième rang du classement de la section Atlantique, avec une récolte de 66 points.

De leur côté, les Canucks sont en troisième place de la très serrée section Pacifique. Avec 72 points, la formation de la Colombie-Britannique est à six points des Golden Knights de Vegas, au sommet, mais n’a qu’une avance deux points sur les Flames de Calgary et les Coyotes de l’Arizona, respectivement quatrièmes et cinquièmes.

Les Canucks ont remporté leur dernier match de façon décisive, 9-3, face aux Bruins de Boston. Lors de ce match, le nouveau venu de l’équipe, Tyler Toffoli, a amassé trois points.

Le Tricolore a remporté le seul affrontement entre les deux équipes, 3-1, en décembre dernier.