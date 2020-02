John Chayka a préféré bouger plus tôt

Même s’ils sont en pleine lutte pour une participation aux séries éliminatoires, les Coyotes de l’Arizona et leur directeur général John Chayka ont misé sur le statu quo à la date limite des transactions, lundi.

«Nous nous sentons très bien, nous croyons en ce groupe, nous avons une bonne saison et nous avons joué beaucoup de bon hockey, surtout dernièrement, a indiqué Chayka, cité sur le site web des Coyotes. Nous sentons que notre jeu va dans la bonne direction.»

Il faut dire que Chayka, un brin audacieux, n’a pas attendu au dernier moment pour faire ses emplettes. C’est ainsi qu’il a fait l’acquisition, à la mi-décembre, de l’attaquant Taylor Hall. Depuis, celui-ci a récolté 25 points, dont neuf buts, à ses 30 premiers matchs avec les Coyotes.

«Nous avons une bonne profondeur, nous avons construit tout ça dans les huit derniers mois. Nous ne voulions pas à tout prix compléter une transaction dans les huit dernières heures, lundi, a justifié Chayka. Nous avons conclu des échanges qui, tout au long de l’année, devaient nous placer dans la meilleure position possible pour la fin de la saison.»

La réponse est dans le vestiaire

Les Coyotes ont bien ajouté, lundi, l’attaquant Markus Hannikainen cédant en retour un choix conditionnel de septième tour au prochain repêchage aux Blue Jackets de Columbus, mais sans plus. Hannikainen, 26 ans, n’a d’ailleurs joué aucun match dans la Ligue nationale de hockey, cette saison.

La transaction impliquant Hall, acquis des Devils du New Jersey contre le jeune Nick Merkley et un choix de premier tour, entre autres, aura été davantage concluante, et ce, il y a déjà quelques mois.

«La réponse sur ce que nous essayons de faire est dans ce vestiaire, a entériné l’entraîneur-chef Rick Tocchet. Nous avons un bon groupe et si nous respectons le plan, nous pouvons gagner plusieurs matchs dans le dernier droit.»

Outre Hall, Nick Schmaltz, Clayton Keller, Conor Garland, Christian Dvorak et Phil Kessel sont tous des attaquants ayant amassé 35 points ou plus avec les Coyotes depuis le début de la campagne. En défensive, Alex Goligoski, Jakob Chychrun et Oliver Ekman-Larsson rendent également de fiers services.