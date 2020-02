Joe Thornton est déçu

Le vétéran des Sharks de San Jose Joe Thornton a affirmé être déçu de ne pas avoir été échangé à une équipe qui aspire aux grands honneurs, mardi, moins de 24 heures après la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«En vieillissant, tu te rends compte que tu as de moins en moins de chances, a dit l’athlète de 40 ans au site sportif The Athletic. Cela aurait été bien d’avoir une occasion [de gagner la coupe Stanley]. Je voulais cette opportunité. J’en rêve depuis 22 ans.»

Thornton, qui détient un contrat d’un an et d’une valeur de 2 millions $, dispute sa 15e saison avec les Sharks. Après avoir été des aspirants dans les dernières années, la formation de la Californie connaît une bien mauvaise campagne en 2019-2020. Avant les matchs de mardi soir, San Jose était installé au 13e rang de l’Association de l’Ouest, et ce, à 14 points d’une place en séries éliminatoires.

L’ancien premier choix au total du repêchage de 1997 était enclin à lever sa clause de non-échange pour rejoindre une équipe d’élite, mais il semblerait qu’aucune d’entre elles n’était prête à acquérir le joueur de centre, selon le réseau TSN.

Cette saison, Thornton a touché la cible à quatre reprises et fourni 23 aides pour 27 points en 62 rencontres.