Dawson Mercer et Raphaël Lavoie s’éclatent

Les attaquants des Saguenéens de Chicoutimi Dawson Mercer et Raphaël Lavoie ont chacun amassé quatre points, ce qui a grandement contribué à une victoire de 7 à 4 des leurs sur les Olympiques de Gatineau, mardi soir, au Centre Georges-Vézina.

Le premier a inscrit deux buts et fourni deux mentions d’aide, alors que le second a touché la cible une fois et s’est fait complice de trois des réussites de ses coéquipiers. Il s’agissait de la troisième fois cette saison que Mercer amassait autant de points en un seul match et d’une deuxième pour Lavoie.

Les autres buteurs des favoris de la foule ont été Thomas Belgarde, Justin Ducharme et Félix Bibeau (deux fois). L’attaquant Christophe Farmer et le défenseur Karl Boudrias n’ont pas été en reste, eux qui ont fourni deux aides chacun.

Du côté des visiteurs, William Dagenais, Manix Landry, Mathieu Bizier et David Aebischer ont été en mesure de faire bouger les cordages.

Devant les cages, Alexis Shank a réalisé 24 arrêts dans la victoire, tandis que Rémi Poirier a fait face à un impressionnant total de 51 lancers dans la défaite.

Les Olympiques n’auront pas grand temps pour se remettre de ce revers, puisqu’ils reprennent l’action, mercredi soir, contre le Drakkar à Baie-Comeau. Pour leur part, les Saguenéens recevront la visite des Wildcats de Moncton, jeudi soir.