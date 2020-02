Conor McGregor de retour cet été?

Frais d'une victoire sans équivoque en 40 secondes contre Donald «Cowboy» Cerrone en janvier, la superstar irlandaise Conor McGregor négocierait actuellement avec le camp de Justin Gaethje pour que les deux s'affrontent cet été.

Khabib Nurmagomedov, plus grand rival du «Notorious», se prépare à défendre son titre des poids légers contre Tony Ferguson le 18 avril au Barclays Center.

En attendant de connaître l'identité de son prochain adversaire, le clan McGregor lui cherche un partenaire de danse.

Bien que des noms comme Nate Diaz et Dustin Poirier sont mentionnés, le réputé journaliste montréalais d'ESPN Ariel Helwani affirme que Justin Gaethje est l'opposant convoité par McGregor.

«C'est une course à deux entre Diaz et Justin, et c'est celui-ci qui a l'avance. Évidemment, les choses peuvent changer. Les discussions ne sont pas très avancées, mais c'est le combat désiré par Gaethje. Du côté de Conor, on réalise que c'est le combat qui a le plus de sens en ce moment», a affirmé Helwani pendant son balado hebdomadaire, le «Ariel Helwani's MMA Show».

Classé quatrième dans la division des légers de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), l'Américain peut se vanter d'avoir vaincu Edson Barboza, Donald Cerrone, James Vick et Michael Johnson, entre autres.

Depuis 2017, le très excitant Gaethje a mérité sept bonis de performance en six sorties. C'est un record de l'UFC, selon le quotidien «USA Today». En fait, il a encaissé au moins 50 000 $ supplémentaires à son salaire à chacune de ses duels depuis son arrivée dans l'organisation.

Il a également été champion de la défunte promotion World Series of Fighting, maintenant appelée Professional Fighters League, ou «PFL».

Aucune date n'a été avancée.

Un retour dans le ring?

Depuis la victoire en moins d'une minute de McGregor contre Cerrone, Floyd Mayweather (50-0) est intéressé par l'idée d'un deuxième combat contre l'Irlandais. Le boxeur invaincu n'est pas remonté dans le ring pour un combat professionnel depuis.

Difficile de lui en vouloir : le 26 août 2017, en un peu moins de 30 minutes de travail contre l'ancien champion de l'UFC, «Money» a empoché 275 millions $, comme le rapportait le magazine «Forbes» l'année suivante. Au total, cette soirée a généré plus de 500 millions $ en revenus.

L'oncle de Floyd, Jeff, est allé encore plus loin dans ces propos : Mayweather veut prouver qu'il est le meilleur en boxant Nurmagomedov et McGregor un après l'autre dans la même soirée.

Qui monterait dans le ring en premier? Qu'est-ce qui arrivera si Mayweather se fait passer le K.-O.? Légalement, quelle commission athlétique qui se respecte autorisera la tenue de cet événement dans son état? Les deux rivaux de l'UFC seraient-ils prêts à collaborer dans cette situation?

Pour ces raisons et encore plus, il s'agit d'un scénario complètement farfelu, selon plusieurs experts et amateurs.