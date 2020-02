Les Sabres obtiennent Wayne Simmonds

L’attaquant Wayne Simmonds n’a pas fait long feu avec les Devils. Lundi, la formation du New Jersey l’a envoyé aux Sabres de Buffalo, en retour d’un choix conditionnel de cinquième tour en 2021.

Le choix pourrait se transformer en sélection de quatrième ronde, si les Sabres participent aux séries éliminatoires et que le patineur joue 10 parties.

L’ailier droit de 31 ans avait paraphé une entente d’un an et d’une valeur de 5 millions $ l’été dernier. La formation du New Jersey retient d’ailleurs 50% de son salaire.

En 61 rencontres avec les Devils, il a amassé huit buts et 16 mentions d’aide pour 24 points.

Simmonds enfilera un cinquième chandail dans le circuit Bettman, lui qui a déjà évolué pour les Kings de Los Angeles, les Flyers de Philadelphie et les Predators de Nashville.