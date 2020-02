Les Hurricanes de la Caroline ont frappé deux grands coups, lundi, en obtenant les défenseurs Sami Vatanen, des Devils du New Jersey, et Brady Skjei, des Rangers de New York.

La formation de Raleigh avait des besoins criants en défensive en raison des blessures subies par Dougie Hamilton et Brett Pesce.

Les Hurricanes céderaient un espoir et un choix au repêchage en retour de Vatanen, et un choix de 1er tour en retour de Skjei.

Plus de détails suivront.