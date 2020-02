Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, n’a réalisé aucun coup d’éclat à la date limite des transactions.

Bergevin a réalisé cinq transactions, lundi et dans les jours précédents, toutes plus ou moins mineures. Des joueurs comme Nate Thompson, Nick Cousins et Matthew Peca ont changé d’adresse. Marco Scandella et Ilya Kovalchuk ont de plus gros profils que les trois autres, mais ils n’ont pas énormément rapporté au club non plus.

«Ils sont allé chercher ce qu'ils pouvaient aller chercher» avec ces joueurs, a commenté Mike Bossy, lundi soir, à «Dave Morissette en direct».

Cela dit, Bergevin pourrait passer davantage à l’action à l’été.

«J'ai l'impression que le Canadien va être très actif avant le repêchage», a souligné notre analyste Jean-Sébastien Giguère.

L’équipe devra notamment gérer les dossiers de Max Domi et Brendan Gallagher, qui seront en quête de nouvelles ententes. Peut-être qu’on verra le récent séjour de Bergevin au Colorado porter ses fruits, également. Surtout, le DG du CH sera plus que jamais sous pression, l’an prochain, alors que l’équipe devra absolument se qualifier pour les séries.

