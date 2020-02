Connor McDavid n’a rien perdu

De retour d’une blessure au quadriceps de la jambe gauche, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a démontré qu’il n’a rien perdu de son talent, dimanche soir, face aux Kings de Los Angeles.

Le capitaine de la formation de l’Alberta a amassé un but et deux mentions d’aide dans un gain de 4 à 2. Il s’agissait d’ailleurs de la 23e fois en 2019-2020 qu’il noircissait la feuille de pointage plus d’une fois lors d’un seul match. En 56 rencontres cette saison, McDavid a maintenant touché la cible 31 fois et fourni 53 aides pour 84 points.

Qu’à cela ne tienne, le premier choix au total du repêchage de 2015 a tout de même trouvé un peu étrange le fait de renouer avec l’action, lui qui était absent des patinoires du circuit Bettman depuis le 8 février.

«Je me sentais un peu bizarre au début, mais cela s’est placé au fur et à mesure que le match progressait, a indiqué McDavid au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH). Je pense que le «timing» est tellement important. Le jeu peut sembler un peu étrange lorsque tu es absent pour un petit moment.»

De son côté, l’entraîneur-chef Dave Tippett était évidemment plus que ravi de retrouver le talentueux joueur de centre.

«Les meilleurs joueurs font en sorte que les autres patineurs autour d’eux sont meilleurs. Parfois ce sont les joueurs avec lesquels il joue, parfois c’est simplement l’aura d’être une bonne formation et tu joues avec confiance quand tu as de bons joueurs dans ta formation. C’est ce qu’il amène», a exprimé le pilote 58 ans.