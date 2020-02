Le premier titre attendra encore pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime n'a pu mettre la main sur son premier titre sur le circuit régulier de l'ATP, dimanche, en s'inclinant en finale de l'Omnium 13 Provence, à Marseille.

Auger-Aliassime, 18e joueur mondial et septième favori de la compétition, a été vaincu par le Grec Stefanos Tsitsipas, sixième au classement de l'ATP et deuxième tête de série, en deux manches de 6-3 et 6-4.

La rencontre a duré 1h26.

«FAA» a claqué trois as et commis autant de doubles fautes. Il a surtout été brisé à trois reprises en neuf occasions. Il n'a pu prendre le service de Tsitsipas qu'une seule fois en cinq occasions.

Ainsi, le joueur de 19 ans n'a pu mettre la main sur son tant attendu premier triomphe, lui qui a perdu les cinq finales auxquelles il a pris part. En 2019, il avait été défait lors des finales des tournois de Rio de Janeiro, Lyon et Stuttgart. Plus récemment, le Français Gaël Monfils l'avait vaincu la semaine dernière lors du match ultime de l'épreuve de Rotterdam, aux Pays-Bas. «FAA» n'a pas remporté de manche lors de ces cinq matchs ultimes.

Le Québécois devrait rester au 18e échelon du classement.

Tsitsipas remporte le tournoi pour une deuxième année consécutive.

C’était le quatrième rendez-vous entre les deux tennismen sur le circuit senior. Ils comptent désormais deux victoires chacun lors de leurs confrontations.

Pospisil triomphe en double

De son côté, le Canadien Vasek Pospisil et le Français Nicolas Mahut ont remporté l’épreuve du double de ce même tournoi.

La paire canado-française s’est imposée en deux manches de 6-3 et 6-4 devant le Néerlandais Wesley Koolhof et le Croate Nikola Mektic. Ces derniers étaient les deuxièmes têtes de série de la compétition.

Il s’agit du septième titre en double de la carrière de Pospisil et un premier en quatre ans. Son dernier triomphe remontait au tournoi de Rotterdam en 2016, également en compagnie de Mahut.