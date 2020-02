La douzaine pour les Wildcats

Quasi imbattables depuis quelques semaines, les Wildcats de Moncton ont ajouté une 12e victoire consécutive à leur fiche en battant les Mooseheads par la marque de 5 à 1, à Halifax, dimanche.

Moncton est aussi invaincue en temps réglementaire à ses 18 dernières parties.

La troupe de Daniel Lacroix a déchiqueté en petits morceaux la défense de l’équipe locale, si bien que le gardien Alexis Gravel a été visé par 55 tirs. Benoit-Olivier Groulx, Mika Cyr, Alexander Kovanov, Gabriel Fortier et Jared McIsaac ont tous déjoué le portier de 19 ans.

À l’autre bout de la patinoire, Dakota Lund-Cornish a connu un après-midi plutôt calme et a arrêté 21 des 22 rondelles envoyées vers lui.

L’Armada ne peut s’en remettre

Au Centre d’excellence Sports Rousseau, l’Armada de Blainville-Boisbriand a encaissé quatre buts en première période et n’a jamais été en mesure de reprendre le dessus sur les Voltigeurs de Drummondville.

La formation des Basses-Laurentides a finalement baissé pavillon 6 à 4.

C’est Brandon Skubel (deux fois), Daniel Agostino et Thimo Nickl qui ont été les auteurs de ses réussites lors du premier vingt.

Isiah Campbell et Nickl ont ensuite marqué respectivement le but gagnant et le filet d’assurance.

La réplique de l’Armada est venue des bâtons d’Alexandre Couture, Antoine Demers, Tommy Bouchard et Maxim Bykov.

Devant les cages, Francesco Lapenna a repoussé 35 des 39 rondelles dirigées contre lui dans la victoire, tandis qu’Olivier Adam et Émile Samson ont respectivement fait sept et 18 arrêts dans la défaite.

Le Phoenix continue aussi sa série victorieuse

Tout aussi dominant que les Wildcats, mais dans l’Association de l’Ouest, le Phoenix de Sherbrooke a remporté un huitième match consécutif en l’emportant 4 à 2 face aux Tigres de Victoriaville, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Les Tigres ont été muselés alors qu’ils n’ont dirigé que 15 tirs sur Samuel Hlavaj. Le Phoenix a marqué trois fois au troisième vingt et Bailey Peach a inscrit le filet vainqueur alors qu’il ne restait que 3 min 33 secondes à faire au match.

Dans les autres matchs

À Baie-Comeau, Nathan Légaré a participé à tous les buts du Drakkar, sauf le dernier, alors que son équipe a eu le meilleur sur les Foreurs de Val-d’Or 6 à 3. L’espoir des Penguins de Pittsburgh a complété un tour du chapeau et a accumulé deux mentions d’aide.

Du côté de Gatineau, Mathieu Bizier s’est occupé du cas des Cataractes de Shawinigan, en route vers une victoire de 7 à 6 des Olympiques, à Gatineau. Le joueur de centre a récolté deux buts et trois aides.