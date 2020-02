Historique de Bergevin à la date limite

De Davis Drewiske à Thomas Vanek, à Brian Flynn, à Stefan Matteau, à Dwight King, à Mike Reilly et à Jordan Weal, Marc Bergevin a toujours bougé à la date limite des transactions. Il n’a pas uniquement visé la clôture, se contentant souvent de petites transactions. Le Journal a recensé toutes les transactions à la date limite des transactions depuis qu’il occupe le siège de directeur général.

Saison 2012-2013

2 avril 2013

Contexte:

Le Canadien occupe le 2e rang dans l’Est avec 51 points (23-7-5). Il s’agit de la première saison du règne de Marc Bergevin. Il y aura juste 48 matchs cette année-là en raison d’un lock-out.

Le CH obtient le défenseur Davis Drewiske des Kings de Los Angeles contre un choix de 5e tour en 2013.

Saison 2013-2014

5 mars 2014

Contexte:

Le Canadien occupe le 3e rang dans l’Est avec 77 points (35-22-7). À la veille de la date limite, Bergevin ajoute de la profondeur à la ligne bleue en mettant la main sur Mike Weaver des Panthers de la Floride contre un choix de 5e tour.

Le CH obtient l’ailier Thomas Vanek et un choix de 5e tour en 2014 des Islanders de New York contre l’ailier Sebastian Collberg et un choix de 2e tour en 2014.

Le CH obtient le gardien Devan Dubnyk des Predators de Nashville pour des considérations futures.

Saison 2013-2014

2 mars 2015

Contexte:

Le Canadien trône au sommet dans l’Est avec 87 points (41-17-5).

Le CH obtient l’ailier Torrey Mitchell des Sabres de Buffalo pour l’ailier Jack Nevins et un choix de 7e tour en 2016.

Le CH obtient l’ailier Brian Flynn des Sabres de Buffalo pour un choix de 5e tour en 2016.

Le CH obtient le défenseur Jeff Petry des Oilers d’Edmonton pour un choix de 2e tour en 2015 et un choix de 5e tour en 2015.

Saison 2015-2016

29 février 2016

Contexte:

Le Canadien occupe le 13e rang dans l’Est avec 65 points (30-28-5). Trois jours avant la date limite soit le 26 février, le CH échange les ailiers Dale Weise et Tomas Fleischmann aux Blackhawks de Chicago contre le centre Phillip Danault et un choix de 2e tour en 2018 (Alexander Romanov).

Le CH échange l’ailier Devante Smith-Pelly aux Devils du New Jersey contre l’ailier Stefan Matteau.

Saison 2016-2017

1er mars 2017

Contexte:

Le Canadien est au 5e rang dans l’Est avec 78 points (35-21-8).

Le CH échange l’ailier Sven Andrighetto à l’Avalanche du Colorado contre l’ailier Andreas Martinsen.

Le CH obtient l’ailier Dwight King des Kings de Los Angeles contre un choix de 4e tour en 2018.

Le CH obtient le centre Steve Ott des Red Wings de Detroit contre un choix de 6e tour en 2018.

Saison 2017-2018

26 février 2018

Contexte:

Le Canadien occupe le lointain 14e rang dans l’Est avec 56 points (23-29-10). À la veille de la date limite, Bergevin a échangé le centre Tomas Plekanec aux Maple Leafs de Toronto contre Kerby Richel, Rinat Valiev et un choix de 2e tour en 2018 (Jacob Olofsson).

Le CH obtient le défenseur Mike Reilly du Wild du Minnesota contre un choix de 5e tour en 2018.

Le CH échange le défenseur Joe Morrow aux Jets de Winnipeg contre un choix de 4e tour en 2018.

Saison 2018-2019

25 février 2019

Contexte:

Le Canadien occupe le 7e rang dans l’Est avec 73 points (33-23-7). Une participation aux séries est un objectif fort réalisable, mais Bergevin dit déjà qu’il ne sacrifiera pas ses plus beaux espoirs ou un choix de 1er tour pour du renfort à court terme.

Le CH obtient l’ailier Jordan Weal des Coyotes de l’Arizona contre le centre Michael Chaput.