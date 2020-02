Cette semaine dans l’univers de la WWE: John Cena contre Bray Wyatt à WrestleMania 36?

Publié aujourd'hui à 11h23

Mis à jouraujourd'hui à 11h23

Selon Dave Meltzer, la carte pour WrestleMania 36 aurait beaucoup changé, surtout du côté des matchs de SmackDown. Bray Wyatt n’affronterait plus Roman Reigns, John Cena n’affronterait plus Elias et l’adversaire de Bayley ne serait plus Naomi.

Ce qui est surprenant c’est que depuis la victoire pour le titre Universel de Wyatt, celui qui est supposé le battre pour le titre est Reigns et le plan a toujours été pour WrestleMania. Mais avec le buzz récemment qu’a eu Goldberg pour son match avec Wyatt, est-ce c’est venu changer la donne? Peut-être bien. Est-ce qu’on ferait un match revanche entre les deux à Mania? Est-ce qu’on fait gagner Goldberg jeudi prochain pour ensuite le faire perdre à Mania? Est-ce qu’on fait un match triple menace Reigns-Wyatt-Goldberg?

Wyatt pourrait aussi affronter quelqu’un d’autre. Mais qui? On pousse beaucoup Sheamus ces temps-ci. Mais je ne vois pas l’intérêt de ce combat. Ou bien Braun Strowman, champion contre champion? Encore là, deux gars que tu ne veux pas faire perdre, c’est toujours plus compliqué.

John Cena, pour le record de Ric Flair?

Sinon, l’autre option est John Cena. Et c’est peut-être la raison que ces deux matchs sont en révision en ce moment. Cena contre Wyatt, pour que le premier puisse enfin battre le record de Ric Flair avec son 17e championnat mondial en carrière? Ok. Ça je l’achète. Plus qu’un match revanche contre Goldberg. Et même si Cena n’est pas temps plein, la WWE n’a jamais eu peur d’un champion à temps partiel.

Du côté de Cena, bien que la meilleure option soit Wyatt, il pourrait aussi faire équipe avec Hulk Hogan. Pourquoi, me direz-vous? Parce que Hogan habite à Tampa et que son dernier match en carrière a été avec Impact. Hogan aimerait pouvoir avoir ce dernier match avec la compagnie qui l’a rendu si populaire. Mais on doit oublier un match en simple pour Hogan. Donc, un match par équipe avec Cena contre une équipe comme le Revival ou Cesaro et Nakamura, deux bons heels qui vont pouvoir bien les faire paraître, ça aussi je l’achète.

Quoique, maintenant que j’y pense, Hogan en équipe avec The Rock serait encore plus spécial! Mais bon, là je divague un peu. Le Rock n’est pas prévu pour Mania, tout comme Ronda Rousey d’ailleurs, ce qui me surprend quelque peu.

Pour ce qui est de Roman Reigns, il pourrait sûrement affronter Goldberg. C’est aussi un match qui aurait du sens. Et finalement pour Bayley, la seule adversaire que je vois pour remplacer Naomi, qui va avoir son match pour le titre ce jeudi, est Lacey

Evans. Sinon, un match à plusieurs avec entre autres Carmella, Naomi, Evans, Bliss, Cross ou Ember Moon, si elle est revenue à temps de sa blessure.

Bref, comme vous voyez, il y a beaucoup d’options. Je vais donc retirer ces matchs de la carte potentielle jusqu’à ce qu’on ait plus de nouvelles. Mais je vous laisse avec le scénario que je crois le plus réaliste de tout ce que je viens de vous jaser. Laissez-moi savoir quel est le vôtre.

Le champion Universel Bray Wyatt c. John Cena

Roman Reigns c. Goldberg

Bayley dans un match à plusieurs, qui devrait inclure Lacey Evans

Hogan? Pour l’instant je n’y crois pas.

WrestleMania 36 (carte potentielle)

À chaque semaine, je vais mettre à jour la carte confirmée et potentielle pour WrestleMania 36 présenté à Tampa le 5 avril prochain.

Confirmé (2) :

Le champion du monde de la WWE Brock Lesnar c. Drew McIntyre

La championne de NXT Rhea Ripley c. Charlotte Flair

Potentiels (13) :

La championne de Raw Becky Lynch c. Shayna Baszler

Edge c. Randy Orton

Kevin Owens c. Seth Rollins

Le champion Intercontinental Braun Strowman dans un match à plusieurs, peut-être même un match d’échelles, le genre de match que Strowman peut perdre sans mal paraître. Je verrais des gars comme Cesaro, Nakamura, Kofi, Ziggler, Roode, Miz et Morrison dans ce match.

Andrade et Angel Garza c. Rey Mysterio et Humerto Carrillo (ou un match quadruple menace pour le titre des États-Unis)

La bataille royale André the Giant

La bataille royale chez les femmes

Undertaker c. AJ Styles

John Cena c. ???

Le champion Universel Bryan Wyatt c. ???

La championne de SmackDown Bayley c. ???

Les Anti-Pods de la Lutte

Cette semaine, Kevin et Pat reviennent sur l’excellent NXT TakeOver : Portland et sur le très ordinaire documentaire Ruthless Agression. De plus, ils nous confient leur amour pour les chaînes de John Cena! Un autre épisode des Anti-Pods de la Lutte à ne pas manquer.

Matchs de la semaine

Finn Balor c. Johnny Gargano Dunne & Riddle c. Undisputed Era Dakota Kai c. Tegan Nox

NXT TakeOver Portland

Vidéo de la semaine

Charlotte accepte le défi de Rhea Ripley!

Résultats rapides

Portland, Oregon

Le champion Nord-Américain Keith Lee a battu Dominik Dijakovic

Dakota Kai a défait Tegan Nox dans un combat de rue

Finn Balor a vaincu Johnny Gargano

La championne Rhea Ripley a défait Bianca Belair

Pete Dunne et Matt Riddle ont battu les champions par équipe Kyle O’Reilly et Bobby Fish pour remporter les titres

Le champion Adam Cole a vaincu Tommaso Ciampa

Vidéo de la semaine

Une attaque violente de Randy Orton sur Matt Hardy

Résultats rapides

Everett, Washington

Aleister Black a battu Erick Rowan

Le champion 24/7 Riddick Moss a défait Mojo Rawley et R-Truth

Drew McIntyre a vaincu MVP

Bobby Lashley et Angel Garza, acc. par Lana et Zelina Vega ont battu Humberto Carrillo et Rusev

Kairi Sane, acc. par Asuka a défait Natalya

Ricochet a vaincu Karl Anderson

Kevin Owens et les Vikings ont battu Murphy et AOP par disqualification

Vidéo de la semaine

Ciampa et Gargano, on s’en va vers Tampa

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Le champion mi-lourd Jordan Devlin a battu Lio Rush

Zach Gibson et James Drake ont défait Raul Mendoza et Joaquin Wilde

Matt Riddle et Pete Dunne ont vaincu Danny Burch et Oney Lorcan

Keith Lee a battu Kona Reeves

Chelsea Green, acc. par Robert Stone a défait Kayden Carter

Velveteen Dream a vaincu Roderick Strong

Vidéo de la semaine

Voici un résumé de la semaine

Résultats rapides

York, Angleterre

Tyler Bate a battu Joseph Conners

Noam Dar a défait Joseph Morrell

Ilja Dragunov a vaincu Joe Coffey

Vidéo de la semaine

Les jumelles Bella au temple de la renommée!

Résultats rapides

Glendale, Arizona

Le New Day et les Usos ont battu le Miz, John Morrison, Dolph Ziggler et Robert Roode

Braun Strowman et Elias ont défait Cesaro et Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn

Daniel Bryan a vaincu Heath Slater

Naomi a battu Carmella pour devenir l’aspirante numéro un au titre

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports . De plus, ne manquez pas notre baladodiffusion sur QUB Radio à toutes les deux semaines, disponible sur iTunes, Google Play, Spotify et Stitcher.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook ou sur Twitter avec l ’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!