La transaction qui aurait tout changé?

Serge Savard a appris au cours de ses années au poste de directeur général des Canadiens ce que ça prenait pour effectuer une bonne transaction. Si bien que c’est ce flair qui l’a mené à réaliser plusieurs bonnes transactions, mais qui a l’a aussi persuadé d’abandonner un dossier qui aurait fait grand bruit à l’époque.

Dans un entretien exclusif avec Louis Jean, celui qui a occupé les fonctions de DG avec le Tricolore entre avril 1983 et octobre 1995 a révélé le dessous de plusieurs transactions effectuées lorsqu’il était le grand patron des opérations hockey des Canadiens.

De son propre aveux, le bilan est assez positif, notamment parce qu’il savait bien cerner les besoins de l’équipe, comme dans l’échange envoyant Mark Napier aux North Stars du Minnesota en retour de Bobby Smith en octobre 1983 : «C’était un risque, mais Bobby Smith me donnait une dimension différente et on a gagné en 1986.»

Il a aussi été question de Stéphane Richer, le dernier marqueur de 50 buts de l’organisation, qui avait été impliqué dans une transaction avec les Devils du New Jersey, en septembre 1991. Savard avoue qu’il s’agissait d’un grand risque, mais dans une transaction «il faut que tu saches ce que tu donnes.»

Sauf que le plus grand risque de sa carrière aurait été d’entamer des négociations sérieuses avec les Nordiques de Québec dans le but d’obtenir Eric Lindros. Étant donné que celui-ci avait refusé de se rapporter à l’équipe après qu’elle ait fait de Lindros le premier choix du repêchage de 1991, Savard avait reçu la commande de tâter le terrain pour tenter d’obtenir celui qui était supposé être «le joueur de la décennie». Par contre, les Nordiques demandaient un prix trop élevé, ce qui aurait obligé Savard à se départir de plusieurs joueurs et choix de repêchage, dont un certain Patrick Roy...

Voyez l’entrevue avec Serge Savard dans la vidéo ci-dessus.