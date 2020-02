Karl Alzner n’y croyait plus

Il y a deux raisons pour lesquelles Karl Alzner a disputé un total de 682 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

D’abord, le défenseur de 31 ans a été un homme de fer suprême entre 2010 et 2018, ne ratant aucun affrontement en saison régulière. En revanche, depuis l’automne 2018, il n’a participé qu’à neuf rencontres dans le circuit Bettman.

Ci-dessus, voyez ses commentaires avant la rencontre face aux Sénateurs.

Incapable de se tailler un poste à la ligne bleue des Canadiens de Montréal au plus récent camp d’entraînement en raison d’une blessure, Alzner s’apprêtait enfin à revêtir l’uniforme des Canadiens de Montréal face aux Sénateurs à Ottawa, samedi, moins de 24 heures après son rappel d’urgence de Laval.

«Je ne m’y attendais pas du tout. Ça faisait presque un an que j’ai joué dans un match dans la LNH, a-t-il dit après l’entraînement matinal au Canadian Tire Centre.

«Je suis content d’être ici et de voir les gars. L’énergie semble très positive.»

Quand le doute s'installe

Alzner a pris part à 53 matchs avec le Rocket, cette saison. Il n’a pas foulé une glace de la LNH depuis le 10 janvier 2019. Il ne croyait plus à ses chances de recevoir le coup de fil tant attendu.

«Je doutais. Je voyais d’autres gars monter...»

Étant donné les blessures à Victor Mete (cheville) et Xavier Ouellet (commotion cérébrale), Alzner était la meilleure option qui s’offrait au CH, qui a échangé Marco Scandella aux Blues de St. Louis mardi.

«J’avais entendu que ça pouvait être moi, mais je ne savais pas à 100%, a raconté celui qui se dit dans une grande forme depuis 25 matchs.

«Lorsque j’ai vu qu’ils ont échangé Scandella et que Mete s’était blessé, je me suis dit qu’il y avait peut-être une chance que je puisse être rappelé.»

L’an dernier, on reprochait à Alzner sa vitesse sur la glace, mais aussi son temps de réaction dans des situations de débordement. Croit-il pouvoir ajuster son jeu pour demeurer avec le grand club?

«Je ne sais pas, on verra. Je me souviens encore du jeu à ce niveau, mais la vitesse est clairement plus rapide.»

Julien l'encense

Pendant son point de presse, l'entraîneur-chef Claude Julien a parlé d'un athlète exemplaire qui se comporte bien malgré les épreuves traversées.

«Karl Alzner a toujours eu une bonne attitude, a-t-il insisté. Quand on parle d'une bonne personne ou d'un bon gars, ç'a toujours été le cas avec lui.

«Ça fait partie de sa personnalité. Il avait une bonne attitude à Laval et en arrivant ici. C'est un de ses points forts.»

Selon Julien, le fait que le Britanno-Colombien, que le Tricolore avait embauché à l'été 2017 pour cinq ans et 23,125 millions $, personnifie un modèle sur le plan personnel rend les décisions hockey encore plus difficiles à prendre.

«Ce n'est jamais facile. Peu importe (le cas). Que ce soit d'envoyer un joueur dans les gradins ou le rétrograder à Laval, on réalise que c'est notre gagne-pain.

«Pour les entraîneurs et la haute direction, ce sont des décisions difficiles, mais qui doivent être prises.»