«Il y a clairement de l’intérêt de l’Avalanche»

Ilya Kovalchuk poursuivra-t-il sa carrière au Colorado?

Chose certaine, il figure dans les plans de l’Avalanche, a affirmé le journaliste de TVA Sports Louis Jean avant le match sur nos ondes entre les Canadiens et les Sénateurs à Ottawa, samedi soir.

«Marc Bergevin est allé au Colorado cette semaine. Il y a clairement de l’intérêt du côté de l’Avalanche», a-t-il déclaré.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, ce segment avec Louis Jean et l’informateur Renaud Lavoie.

Même s’il y a peut-être une transaction dans l’air, un nouveau contrat n’est pas une possibilité à écarter pour autant.

«J’ai parlé à son agent J.P. Barry, qui m’a dit qu’il avait convenu avec les Canadiens qu’ils allaient se parler dimanche. Si jamais une transaction n’est pas près de se produire, on peut conclure un contrat assez rapidement, probablement d’une durée d’un an», a rapporté Louis Jean.

Même son de cloche du côté de Renaud Lavoie.

«Il n’y a rien d’imminent dans le cas de Kovalchuk. Par contre, si les Canadiens obtiennent ce qu’ils veulent, comme un choix de deuxième tour, une transaction pourrait se conclure rapidement. Mais même s’il s’en va, ça ne veut pas nécessairement dire qu’il ne reviendra pas avec les Canadiens le 1er juillet», a-t-il dit.

«Kovy» a récolté 12 points (six buts, six aides) en 21 matchs depuis que le Tricolore lui a accordé un contrat d’un an le 3 janvier.

En 918 rencontres dans la LNH avec les Thrashers d'Atlanta, les Devils du New Jersey, les Kings de Los Angeles et le CH, il totalise 871 points (442 buts, 429 aides).