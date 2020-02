Championnat du Mexique : Justin Thomas s’installe en tête

L’Américain Justin Thomas est passé en tête au Championnat du Mexique en enregistrant une troisième ronde de 65 (-6), samedi, à Mexico.

Entre deux bogueys, commis aux premier et dernier trous, Thomas a calé huit oiselets. Avec une seule ronde à faire, il présente un cumulatif de 198 (-15) et possède un coup d’avance sur le Sud-Africain Erik van Rooyen et l’Américain Patrick Reed.

Van Rooyen et Reed se sont maintenus au deuxième rang en retranchant tous les deux quatre coups à la normale de 71. Reed était à égalité avec Thomas avant de commettre un boguey au 18e fanion.

Installé sommet du classement après deux rondes, l’Américain Bryson DeChambeau a glissé en quatrième place en jouant la normale. À égalité avec l’Espagnol Jon Rahm et le Nord-Irlandais Rory McIlroy, DeChambeau a quatre coups de retard sur le meneur.

Seul Canadien en lice, Corey Conners a reculé de la 10e à la 24e place après avoir enregistré un pointage de 72(+1). L’Ontarien présente un cumulatif de 210 et accuse 12 coups de retard sur Thomas.

Vainqueur de cette épreuve comptant pour les Championnats mondiaux de golf l’an dernier, Dustin Johnson a fait un bond de 19 places pour atteindre le 41e rang grâce à une troisième ronde de 67(-4). Avec un cumulatif de 214 (+1), l’Américain est à 16 coups de la tête.